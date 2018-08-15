В Британии отметили усиление российской военной активности в Арктике

В докладе подчеркивается, что на российском побережье Арктики идет строительство и реактивация баз, а также укрепление специально подготовленных подразделений. Также в британском парламенте обратили внимание на размещение в регионе ракет большой дальности и систем ПВО, а также возобновление полетов стратегической авиации.

Авторы документа добавляют, что деятельность России в Арктике «совершенно непропорциональна» требованиям обороны.