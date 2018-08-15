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В Британии отметили усиление российской военной активности в Арктике
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В Британии отметили усиление российской военной активности в Арктике 

ТВ Центр 15 августа 2018
Фото: ТВ Центр
Парламент Великобритании озабочен усилением военной активности России в Арктике, говорится в докладе подкомитета по обороне «По тонкому льду: Оборона Соединенного Королевства в Арктике», который был представлен 15 августа. Внимание на документ обратил «Коммерсант».
В докладе подчеркивается, что на российском побережье Арктики идет строительство и реактивация баз, а также укрепление специально подготовленных подразделений. Также в британском парламенте обратили внимание на размещение в регионе ракет большой дальности и систем ПВО, а также возобновление полетов стратегической авиации.
Авторы документа добавляют, что деятельность России в Арктике «совершенно непропорциональна» требованиям обороны.
Ранее сообщалось, что ПАО «Ил» и группа «Кронштадт» подписали меморандум о формировании рабочего объединения для создания беспилотного летательного аппарата на основе Ил-112. Он может быть задействован в освоении Арктики, так как будет способен в автономном режиме транспортировать до нескольких тонн груза из одной точки в другую.
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