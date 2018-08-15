От почтальонов до разведчиков. Что строят и проектируют авиастроители РТ

Казани накануне Дня военно-воздушных сил состоялась выставка авиакосмических достижений. Чем может гордиться республика кроме «белого лебедя» и «грозы авианосцев», выяснил «АиФ-Казань»

В чём сильны, а в чём скромны?

С оборонзаказами у Казани всё в порядке. С минобороны РФ у авиазавода подписан контракт на поставку десяти модернизированных стратегических бомбардировщиков Ту-160М («Белый лебедь»). Кроме того, на КАЗ возобновляют выпуск «грозы авианосцев» — дальнего бомбардировщика Ту-22М3, 16 августа состоится выкатка первого опытного образца.

«Для воспроизводства легендарного самолёта Ту-160 на Казанском авиазаводе ведётся масштабная реконструкция и техперевооружение производственных мощностей, — рассказал замминистра промышленности и торговли РТ Ильдар Мингалеев. — В производственной кооперации по созданию самолёта участвуют около 200 предприятий страны. Также авиа­завод ремонтирует и модернизирует боевые самолёты дальней авиации Ту-22МЗ, включая работы по обновлению бортового радиоэлектронного оборудования, комплекса управления вооружением, системы жизнеобеспечения экипажа и продлению срока службы.

Казанский вертолётный завод сегодня выпускает современные модификации вертолётов серии Ми-8 для внутреннего рынка и Ми-17 на экспорт. С 2010 года минобороны РФ и с 2016 года гражданским потребителям поставляют современный российский вертолёт «Ансат», полностью разработанный и производимый в Казани.

В 2015 году получен сертификат типа на вертолёт Ми-38 в гражданском исполнении. Готовится к сертификации первый вертолёт Ми-38Т — транспортный вертолёт для нужд минобороны РФ».

А вот в развитие пассажирской гражданской авиации вклад Татарстана скромен. «КАЗ продолжает производство среднемагистрального Ту-214 двойного назначения (грузовых и пассажирских. — Прим. ред.), — отмечает президент Союза авиа­производителей России Юрий Коптев . — В основном это машины для перелёта руководства (заказчик Управделами Президента РФ. — Прим. ред.), в том числе и для Минобороны РФ».

Есть наша лепта и в производстве самолёта XXI века МС-21. Этот лайнер должен заменить устаревшие советские модели, в первую очередь Ту-154, а также потеснить зарубежные А-320 и «Боинг-737». Казань является официальным поставщиком не только композитов, но и некоторых агрегатов для этого самолёта. Но такая машина полностью отечественного производства, по мнению Коптева, появится в России не раньше 2021 года.

«Этот среднемагистральный самолёт уже проходит лётные испытания, и его планируют запускать в серию. Композиты уменьшают вес крыла, его удаётся сделать длиннее и тоньше, что снижает расход топлива. Самолёт получается дешевле, и теоретически расход топлива будет меньше, чем у аналогов, — говорит начальник центральной заводской лаборатории «КАПО-композит» Артём Вафин.

Малыми силами

Развивают и малую авиацию. Одним из главных экспонатов выставки стал сделанный в Казани лёгкий самолёт «Мурена» из композитных материалов. Сейчас он проходит лётные испытания. «Это четырёхместный самолёт с двумя двигателями, — рассказал „АиФ-Казань“ менеджер компании-производителя Тимур Мардугалямов. — Он полностью из композитных материалов. Для взлёта ему не нужен аэродром, достаточно грунтовой площадки. Его можно использовать как бизнес-такси между городами — в пределах 1500 км, или для мониторинга окружающей среды».

В разработке и так называемый региональный самолёт на девять мест. Это также лёгкий летательный аппарат из композитных материалов. Пока он на стадии конструкторской документации. Это будет самолёт — бизнес-такси.

«Малая авиация в тяжёлом положении, — признаётся Мардугалямов. — Эта отрасль в России слабо развита. В США в авиации общего назначения, включая малые суда, 300 тыс. бортов. А у нас 4000 на всю Россию. Пропасть огромная. В Европе тоже эта отрасль более развита. У нас аэродромов базирования не так много, где можно обслуживать такую технику. Есть проблема двигателей — мы ставим импортные. В РФ не производят приемлемый двигатель для малой авиации».

Разведчики и почтальоны

Сразу несколько местных производителей выставили модели беспилотников. «Наши беспилотники закупает Институт Арктики, Росгвардия, МЧС ФСБ , — рассказала сотрудница компании-производителя Мария Абросимова. — Основная их функция — разведка. Есть и беспилотники-мишени, имитирующие самолёты, чтобы военные учились стрелять по движущимся объектам. Такие мишени (см. фото) приобретает Алжир Марокко , а также российские военные части.

Есть почтовый беспилотник для перевозки малых грузов — посылки весом до 2,5 кг под каждым крылом может перевозить, сбрасывать в нужном месте. Из новых разработок запускается „Элерон-7“ с камерой. Он может летать до 4 часов, быстрее или медленнее, в зависимости от задачи».