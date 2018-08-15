Масштабные учения связистов начались в ЦВО

Около 5000 военных отработают защиту каналов связи от воздействия беспилотников условного противника.

Войска связи Центрального военного округа развернули масштабные учения. Об этом сообщила пресс-служба округа.

«Основной целью учения является отработка задач противодействия различным средствам постановки радиопомех противника, а также скрытое перемещение узлов связи, пунктов управления, уход от ударов авиационного и артиллерийского огня условного противника», — говорится в сообщении.

В маневрах задействовано около пяти тысяч военнослужащих и примерно тысяча единиц вооружения и специальной техники.

Также в учениях принимают участие военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы и мотострелковых соединений ЦВО.