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Масштабные учения связистов начались в ЦВО
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Масштабные учения связистов начались в ЦВО 

ТК «Звезда» 55 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Около 5000 военных отработают защиту каналов связи от воздействия беспилотников условного противника.
Войска связи Центрального военного округа развернули масштабные учения. Об этом сообщила пресс-служба округа.
«Основной целью учения является отработка задач противодействия различным средствам постановки радиопомех противника, а также скрытое перемещение узлов связи, пунктов управления, уход от ударов авиационного и артиллерийского огня условного противника», — говорится в сообщении.
В маневрах задействовано около пяти тысяч военнослужащих и примерно тысяча единиц вооружения и специальной техники.
Также в учениях принимают участие военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы и мотострелковых соединений ЦВО.
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