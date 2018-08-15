Морские подразделения военной полиции появятся в России

Hуководство Минобороны РФ особое внимание уделяет спецсредствам, вооружению и военной технике, которая требуется для оснащения военных полицейских.

Подразделения морской военной полиции в 2018 году войдут в состав органов военной полиции.

Первое подобное подразделение будет открыто на Балтийской военно-морской базе западного военного округа.

Сообщается, что будет уделено повышенное внимание оснащению военной полиции. В частности, морские подразделения военной полиции планируется оснащать лодками БЛ-680, а также противоударными щитами, шлемами, комплектами защиты, оружием нелетального действия, передает информагентство Nation News.