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Морские подразделения военной полиции появятся в России
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Морские подразделения военной полиции появятся в России 

Вечерняя Москва 57 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Hуководство Минобороны РФ особое внимание уделяет спецсредствам, вооружению и военной технике, которая требуется для оснащения военных полицейских.
Подразделения морской военной полиции в 2018 году войдут в состав органов военной полиции.
Первое подобное подразделение будет открыто на Балтийской военно-морской базе западного военного округа.
Сообщается, что будет уделено повышенное внимание оснащению военной полиции. В частности, морские подразделения военной полиции планируется оснащать лодками БЛ-680, а также противоударными щитами, шлемами, комплектами защиты, оружием нелетального действия, передает информагентство Nation News.
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