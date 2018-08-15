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РКК «Энергия» рассчитывает увеличить число запусков кораблей к МКС с 2020 года
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РКК «Энергия» рассчитывает увеличить число запусков кораблей к МКС с 2020 года 

ТАСС 58 минут назад
МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» планирует с 2020 года нарастить число запусков грузовых кораблей «Прогресс» к Международной космической станции (МКС) в связи с планирующимся введением в эксплуатацию новых модулей российского сегмента (РС) станции и увеличением экипажа Роскосмоса до трех человек. Об этом говорится в ежеквартальном отчете корпорации.
"Планируется, что заказ на корабли «Прогресс МС» будет увеличен с 2020 года в связи с увеличением численности российского экипажа с двух до трех человек и в связи с интеграцией в РС МКС трех новых модулей", — говорится в документе.
В 2017 году в связи с сокращением экипажа российского сегмента станции до двух космонавтов к МКС было запущено только три грузовых корабля «Прогресс МС», до этого к станции летали по четыре корабля в год.
Как сообщалось ранее, запуск нового многофункционального лабораторного модуля планируется на 2019 год, следом к станции должен быть отправлен универсальный узловой модуль, к нему позже пристыкуют третий блок — научно-энергетический модуль. Последний в том числе должен обеспечить независимость российского сегмента МКС от сегмента NASA по электропитанию.
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