РКК «Энергия» рассчитывает увеличить число запусков кораблей к МКС с 2020 года

МОСКВА , 15 августа. / ТАСС /. Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» планирует с 2020 года нарастить число запусков грузовых кораблей «Прогресс» к Международной космической станции (МКС) в связи с планирующимся введением в эксплуатацию новых модулей российского сегмента (РС) станции и увеличением экипажа Роскосмоса до трех человек. Об этом говорится в ежеквартальном отчете корпорации.

"Планируется, что заказ на корабли «Прогресс МС» будет увеличен с 2020 года в связи с увеличением численности российского экипажа с двух до трех человек и в связи с интеграцией в РС МКС трех новых модулей", — говорится в документе.

В 2017 году в связи с сокращением экипажа российского сегмента станции до двух космонавтов к МКС было запущено только три грузовых корабля «Прогресс МС», до этого к станции летали по четыре корабля в год.