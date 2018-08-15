Разведка и удар: зачем армии будущего универсальные беспилотники

Тема беспилотных самолетов, способных взять на себя самую тяжелую и сложную работу на поле боя, отрабатывается ведущими учеными не первый год. С появлением современной электроники и сверхлегких материалов функционал БПЛА значительно расширился — кроме разведки и обеспечения связи в ближайшие несколько лет эксперты спрогнозировали появление не только качественно иных ударных машин, но и многофункциональных БПЛА, совмещающих в себе качества нескольких аппаратов одновременно.

Непростая карьера Фрэнсиса Гарри Пауэрса, сбитого в самолете U-2 над Советским Союзом в 1960 году, заставила американских военных пересмотреть свой подход к проведению воздушной разведки над территорией вероятного противника. Споры относительного будущего военной аэрофотосъемки привели к разделению американских военных на два лагеря. Первые утверждали, что человек должен постоянно контролировать технику, а к провалу миссии Пауэрса привели исключительно недостатки самолета. Другие же полагали, что с подобными задачами могут справиться беспилотные летательные аппараты.

В результате на свет появился высотный скоростной самолет-разведчик SR-71, «поймать» который в непосредственной близости от воздушного пространства СССР могли только сверхскоростные советские истребители МиГ-25 и МиГ-31.

Несмотря на то, что выбор был сделан в пользу пилотируемого варианта, мнение членов второй группы военных, предлагавших использовать для разведывательных миссий исключительно беспилотный аппарат, тоже учли при разработке разведывательных систем. Сторонники беспилотного разведчика давили на самую больную точку — даже в случае уничтожения потенциальному противнику может достаться лишь корпус и часть аппаратуры, но не летчик со сверхсекретной информацией.

Параллельно с проектированием SR-71 был проработан и крайне «экзотический» проект беспилотного самолета-разведчик D-21, аэродинамическую схему которого позаимствовали у пилотируемого самолета. Самолетом-носителем для уникальной системы выбрали бомбардировщик В-52, на который в «разведывательном» варианте вместо бомб под правое и левое крыло подвешивали по одному беспилотнику.

Правда хорошей боевой судьбы у D-21 не сложилось. Несмотря на то, что аппаратно-программная часть самолета позволяла совершать резкий набор высоты на скоростях более 3,5 чисел Маха, БРЭО разведчика нещадно подводило американских военных в каждом четвертом разведывательном полете. В виду конструктивных недостатков проект был заморожен, и в начале 70-х закрыт.

Атмосферный фронт

В конце 60-х — начале 70-х в СССР так же активно работали над беспилотными самолетами-разведчиками. В 1961 году «на крыло» поставили один из самых первых тактических беспилотников — Ту-123 «Ястреб». К 1976 году подоспела его замена — с учетом накопленного опыта был разработан и принят на вооружение Ту-143 «Рейс» — один из самых массовых, надежных и простых в эксплуатации беспилотников для мониторинга обстановки вдоль линии фронта. Для своего времени «Рейс» получился удачным и дешевым одновременно — в конструкции использовались легкие сплавы и композиты, каналы связи позволяли оперативно получать фото и видео, а бортовой компьютер самостоятельно возвращал беспилотник к месту пуска после отработки полетного задания.

Одновременно с созданием Ту-143 в КБ Туполева закипела работа над универсальным самолетом-разведчиком, способным в автоматическом режиме проводить стратегическую разведку на большой дальности. Предполагалось, что летательный аппарат такого типа, обладающий высокой скоростью полета и оснащенный мощной фотоаппаратурой будет способен проводить разведку местности до того, как попадет в зону досягаемости зенитных управляемых ракет и будет максимально плохо «светиться» на обзорных экранах РЛС войск ПВО.

Гиперзвуковой самолет-разведчик, получивший шифр «Ворон», был выполнен с учетом всего накопленного советскими учеными опыта — интегральная схема со стреловидным крылом, высокий уровень теплозащиты, благодаря которому вся бортовая электроника работала без сбоев. Предполагалось, что высокую скорость полета будет обеспечивать прямоточный воздушно-реактивный двигатель РД-012 — один из некогда секретных проектов отечественных разработчиков. Силовую установку для беспилотника не создавали с нуля. Задачей авиастроителей стала максимально тонкая настройка под БПЛА уже спроектированного коллективом ОКБ-670 маршевого двигателя, созданного для крылатой стратегической ракеты «Буря».

Благодаря уникальному «пламенному сердцу» расчетная максимальная скорость самолета-разведчика составила 3,9 чисел Маха — почти пять тысяч километров в час. Недостижимый показатель для всех атмосферных БЛА той эпохи, построенных за рубежом.

«Исключительно беспилотная конфигурация разведчика позволяла превращать массивные «бомбовозы» Ту-95 в носители разведывательных БПЛА с дальностью полета до трех тысяч километров, что, в теории, сокращало время между разведкой цели, доразведкой и нанесением удара до минимума», — отметил в интервью «Звезде» кандидат технических наук, инженер-конструктор Сергей Громов

Вопреки расхожему мнению уникальный проект не стали доводить до серийного производства не из-за нехватки ресурсов или дефицита идей. Так же, как и американские пилотируемый разведчик SR-71, советский «Ворон» уступил свое место более продвинутым средствам видовой разведки — космическим аппаратам.

Три в одном

Почти сразу после завершения Второй Мировой американские, равно как и советские авиастроители стали активно размышлять над тем, как защитить от атаки истребителей противника тяжелые бомбардировщики, не прибегая при этом к перепроектированию борта Изящное, хотя и очень спорное решение нашлось с обеих сторон — в США был разработан «самолет-уродец» McDonnell XF-85 Goblin, который размещался под фюзеляжем бомбардировщика Convair B-36 в качестве «самолета-паразита».

В СССР пошли другим путем — для защиты бомбардировщиков Ту-4 был доработан истребитель МиГ-15бис, который «цепляли» за огромный турбовинтовой самолет с помощью системы буксировки «Бурлак». Относительная эффективность таких конструктивных решений, как в США, так и в СССР, не позволила наладить массовое производство, хоть и послужила базой для нескольких вспомогательных систем, включая системы дозаправки воздухом в полете.

Однако, тему летательных аппаратов, способных действовать как в защите, так и в нападении, не забыли. В 2017 году американская компания General Atomics Aeronautical Systems представила прототип боевого беспилотника Gremlin, который заявлялся как один из вариантов боевого оснащения для обычных истребителей. Ранее подобные работы проводились и в России — в рамках ОКР по теме беспилотных летательных аппаратов с воздушным стартом, российскими специалистами был разработан и испытан универсальный БПЛА воздушного старта, способный решать несколько задач одновременно.

«Есть основания считать, что отечественная машина сочетает в себе как разведывательные, так и в некоторой степени ударные возможности. Последние закладываются с целью расширения круга решаемых задач, но основным направлением, для которого создаются БЛА этого типа, пока остается улучшение ситуационной осведомленности летчиков при одновременном снижении риска», — отметил в интервью «Звезде» эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов

По его словам, ряд мер, включающих в себя повышение интеллектуализации «борта», использование защищенных каналов связи и многое другое может значительно повысить эффективность боевой работы ВКС в ближайшей перспективе.

При этом ключевые решения в этой области позволяют специалистам сделать вывод относительно будущего беспилотных летательных аппаратов. Эксперты отмечают, что защита от воздушного нападения, о которой уже сейчас говорят некоторые зарубежные производители, на текущем этапе развития авиационной техники и средств противодействия, остается скорее рекламным трюком, чем работающей в боевых условиях технологией.

По словам эксперта в области беспилотной авиации Дениса Федутинова, основное внимание и соответствующее воздействие БЛА будут осуществлять по целям на земле.

«Вопросы борьбы с воздушными целями будут в значительной степени представлять собой дело более отдаленного будущего», — добавил Федутинов.

Прогресс в области разработки передовых материалов и компонентов для электронной «начинки» БПЛА позволят в ближайшие несколько лет достичь серьезных результатов и значительно опередить все разработки прошлых лет. По мнению экспертов, боевые беспилотные машины, разного типа и назначения, не просто научатся обнаруживать и поражать цели на земле, но и, вероятнее всего, будут интегрированы в авиационные полки, что позволит снизить нагрузку на экипажи и одновременно повысить качество выполнения боевых задач. Летчикам, пилотирующим истребители или ракетоносцы в этой схеме отводится роль операторов вооружений.