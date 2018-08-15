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Вооруженные силы Беларуси осваивают новые образцы вооружения
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Вооруженные силы Беларуси осваивают новые образцы вооружения 

Российская Газета 20 минут назад
Фото: Российская Газета
Новые образцы вооружения в Союзном государстве требуют и систематических маневров с целью успешного их применения. Об этом свидетельствуют и учения воинских частей ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси, информирует военное ведомство.
В министерстве сообщили, что с 7 августа по 2 сентября на территории республики и на базе 185-го центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил России (полигон Ашулук) проходит оперативно-тактическое учение с боевой стрельбой. В них принимают участие военнослужащие частей ВВС и войск ПВО РБ, входящие в состав единой региональной системы Союзного государства.
Белорусские специалисты в погонах апробируют новые приемы и способы ведению боевых действий в современных условиях. «Будут отработаны вопросы применения новых и модернизированных образцов вооружения, военной техники в условиях активных помех в ходе борьбы с высокоточными средствами поражения и ударными беспилотными летательными аппаратами», — отметили в Минобороны.
Кроме того, предстоит детально отработать вопросы завершения подготовки войск к ведению боевых действий, отражения ударов воздушного противника, передислокации в новые позиционные районы. На полигоне Ашулук военные выполнят и боевые пуски зенитных управляемых ракет.
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