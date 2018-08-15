Российская военная полиция получит новый боевой устав

ПОЛИГОН МУЛИНО / Нижегородская область /, 15 августа. / ТАСС /. Подразделения российской военной полиции получат новый боевой устав, сейчас он апробируется в ходе учений на полигоне Мулино.

Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

"Новый боевой устав военной полиции вобрал в себя современный опыт с учетом развития и выполнения специальных задач, в том числе и за пределами территории Российской Федерации . Появилась насущная необходимость определить органам военной полиции свое место в боевых порядках. Сегодня в ходе специального учения мы принимаем решения и направим на согласование проекты боевого устава военной полиции", — сообщил начальник Главного управления военной полиции Минобороны РФ Владимир Ивановский , слова которого приводит пресс-служба округа.

Он пояснил, что новый боевой устав позволит отнести деятельность военной полиции «к одному из видов обеспечения военного конфликта». «Также мы сможем отталкиваться в плане создания руководящих документов для правильных и выверенных действий каждого военнослужащего в любой ситуации», — добавил генерал.

На полигоне Мулино центра боевой подготовки сухопутных войск ЗВО в Нижегородской области проводятся учения с отработкой практических действиях органов военной полиции в период введения военного положения. В учениях принимают участие более 70 военных комендантов и начальников военных автомобильных инспекций округа.