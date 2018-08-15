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Российская военная полиция получит новый боевой устав
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Российская военная полиция получит новый боевой устав 

ТАСС 40 минут назад
ПОЛИГОН МУЛИНО /Нижегородская область/, 15 августа. / ТАСС/. Подразделения российской военной полиции получат новый боевой устав, сейчас он апробируется в ходе учений на полигоне Мулино.
Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).
"Новый боевой устав военной полиции вобрал в себя современный опыт с учетом развития и выполнения специальных задач, в том числе и за пределами территории Российской Федерации. Появилась насущная необходимость определить органам военной полиции свое место в боевых порядках. Сегодня в ходе специального учения мы принимаем решения и направим на согласование проекты боевого устава военной полиции", — сообщил начальник Главного управления военной полиции Минобороны РФ Владимир Ивановский, слова которого приводит пресс-служба округа.
Он пояснил, что новый боевой устав позволит отнести деятельность военной полиции «к одному из видов обеспечения военного конфликта». «Также мы сможем отталкиваться в плане создания руководящих документов для правильных и выверенных действий каждого военнослужащего в любой ситуации», — добавил генерал.
На полигоне Мулино центра боевой подготовки сухопутных войск ЗВО в Нижегородской области проводятся учения с отработкой практических действиях органов военной полиции в период введения военного положения. В учениях принимают участие более 70 военных комендантов и начальников военных автомобильных инспекций округа.
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