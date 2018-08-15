Реактивный «Торнадо-Г»: вторая жизнь легендарной системы

Как и автомат Калашникова, «Град» и боеприпасы к нему выпускаются во многих странах, в том числе, к сожалению, без лицензии. В числе производителей-пиратов есть и государства, входящие в блок НАТО

Разумеется, легендарная РСЗО сейчас многим отличается от того варианта, что был направлен в войска в 1963 году. Самой совершенной версией считается боевая машина 2Б17М «Торнадо-Г». В ней собраны последние достижения отечественной оборонки: спутниковая навигация, автоматизированная система управления наведением и огнем.

Все это позволило в несколько раз повысить боевую эффективность. «Торнадо-Г» могут в кратчайшие сроки выйти на позицию, сделать залп и также быстро уйти из-под возможного ответного удара. В новейших реактивных снарядах, способных поражать цели на дистанции не менее 40 км, применяются самоприцеливающиеся боевые элементы.

В качестве шасси для установки системы применяется современный автомобиль «УРАЛ-4320-31» с улучшенными эксплуатационными характеристиками.

2Б17М «Торнадо-Г» будет продемонстрирован с 21 по 26 августа на IV Международном военно-техническом форуме «Армия-2018» в подмосковном центре «Патриот».