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Реактивный «Торнадо-Г»: вторая жизнь легендарной системы
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Реактивный «Торнадо-Г»: вторая жизнь легендарной системы 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Как и автомат Калашникова, «Град» и боеприпасы к нему выпускаются во многих странах, в том числе, к сожалению, без лицензии. В числе производителей-пиратов есть и государства, входящие в блок НАТО.
Разумеется, легендарная РСЗО сейчас многим отличается от того варианта, что был направлен в войска в 1963 году. Самой совершенной версией считается боевая машина 2Б17М «Торнадо-Г». В ней собраны последние достижения отечественной оборонки: спутниковая навигация, автоматизированная система управления наведением и огнем.
Все это позволило в несколько раз повысить боевую эффективность. «Торнадо-Г» могут в кратчайшие сроки выйти на позицию, сделать залп и также быстро уйти из-под возможного ответного удара. В новейших реактивных снарядах, способных поражать цели на дистанции не менее 40 км, применяются самоприцеливающиеся боевые элементы.
В качестве шасси для установки системы применяется современный автомобиль «УРАЛ-4320-31» с улучшенными эксплуатационными характеристиками.
2Б17М «Торнадо-Г» будет продемонстрирован с 21 по 26 августа на IV Международном военно-техническом форуме «Армия-2018» в подмосковном центре «Патриот».
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