Шойгу проверит в Дагестане строительство базы Каспийской флотилии 

Сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой в войска Южного военного округа, дислоцированные в Дагестане, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Минобороны РФ Россияну Марковскую.
По информации пресс-службы военного ведомства, Шойгу проинспектирует места строительства объектов инфраструктуры Каспийской флотилии в Махачкале и Каспийске, а также проведет совещание по вопросам развития системы базирования флотилии в Дагестане.
О том, что Каспийскую флотилию переведут из Астрахани в Каспийск, Сергей Шойгу заявил в начале апреля этого года.
Седьмого июля в Минобороны РФ сообщили, что новый основной пункт базирования Каспийской флотилии в городе Каспийск сможет принять первые боевые корабли до конца 2018 года.