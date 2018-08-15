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Шойгу проверит в Дагестане строительство базы Каспийской флотилии
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Шойгу проверит в Дагестане строительство базы Каспийской флотилии 

Российская Газета 53 минуты назад
Фото: Российская Газета
Сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой в войска Южного военного округа, дислоцированные в Дагестане, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Минобороны РФ Россияну Марковскую.
По информации пресс-службы военного ведомства, Шойгу проинспектирует места строительства объектов инфраструктуры Каспийской флотилии в Махачкале и Каспийске, а также проведет совещание по вопросам развития системы базирования флотилии в Дагестане.
О том, что Каспийскую флотилию переведут из Астрахани в Каспийск, Сергей Шойгу заявил в начале апреля этого года.
Седьмого июля в Минобороны РФ сообщили, что новый основной пункт базирования Каспийской флотилии в городе Каспийск сможет принять первые боевые корабли до конца 2018 года.
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