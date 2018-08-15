Шойгу проверит в Дагестане строительство базы Каспийской флотилии

По информации пресс-службы военного ведомства, Шойгу проинспектирует места строительства объектов инфраструктуры Каспийской флотилии в Махачкале Каспийске , а также проведет совещание по вопросам развития системы базирования флотилии в Дагестане.

О том, что Каспийскую флотилию переведут из Астрахани в Каспийск, Сергей Шойгу заявил в начале апреля этого года.

Седьмого июля в Минобороны РФ сообщили, что новый основной пункт базирования Каспийской флотилии в городе Каспийск сможет принять первые боевые корабли до конца 2018 года.