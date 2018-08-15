Шойгу прибыл в Дагестан для проверки строительства инфраструктуры Каспийской флотилии

"Министр обороны проинспектирует места строительства объектов инфраструктуры Каспийской флотилии в Махачкале и Каспийске ", — сказала она.

Также глава военного ведомства проведет совещание по вопросам развития системы базирования флотилии в Дагестане.