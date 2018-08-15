Шойгу прибыл в Дагестан для проверки строительства инфраструктуры Каспийской флотилии 

МАХАЧКАЛА, 15 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в среду прибыл с рабочей поездкой в войска Южного военного округа, которые дислоцируются в Дагестане, сообщила журналистам пресс-секретарь главы военного ведомства Россияна Марковская.
"Министр обороны проинспектирует места строительства объектов инфраструктуры Каспийской флотилии в Махачкале и Каспийске", — сказала она.
Также глава военного ведомства проведет совещание по вопросам развития системы базирования флотилии в Дагестане.
В начале апреля Шойгу заявил, что Каспийскую флотилию переведут из Астрахани в Каспийск. В середине мая замминистра обороны Тимур Иванов сообщил, что первый этап работ по обустройству мест дислокации подразделений Каспийской флотилии в Каспийске завершится до конца 2018 года.