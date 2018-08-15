Шойгу: Каспийск станет полноценной военно-морской базой

"Хочу подчеркнуть, что в Каспийске должна быть построена современная военно-морская база с системами инженерного, навигационно-гидрографического и материально-технического обеспечения", — сказал он в Каспийске на совещании по вопросу развития системы базирования Каспийской флотилии.

При этом Шойгу отметил, что один из важнейших вопросов — "организация ремонта и сервисного обслуживания кораблей и судов Каспийской флотилии в новом пункте базирования с учетом развития судоремонтных мощностей региона".

По словам министра, решение о передислокации флотилии из Астрахани на территорию Дагестана было принято в 2017 году.

"Сейчас в рамках совершенствования системы базирования флотилии ведутся изыскательские работы по развитию Каспийской бухты, а также строительство объектов в порту Махачкала. Завершается капитальный ремонт зданий и сооружений для размещения формируемого в этом году 177-го полка морской пехоты. Обустраивается учебно-материальная база для отряда борьбы с подводно-диверсионными силами и средствами", — перечислил он.

Шойгу подчеркнул, что "особое внимание нужно уделить жилому фонду, медицинскому и социально-бытовому обслуживанию военнослужащих и их семей, а также их культурному досугу".

В совещании приняли участие временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан Владимир Васильев , руководители ряда оборонно-промышленных холдингов.

Ход работ

Сейчас в Каспийске развернута масштабная стройка: возводятся пирсы, причалы, пункты обслуживания, жилье, проводятся работы по созданию культурно-досугового центра, поэтапно ведется строительство причалов и гидротехнических сооружений в Махачкале.

В состав флотилии входят надводные корабли, поисково-спасательные суда, авиация, части береговых войск, а также специального, технического и тылового обеспечения. За последние три года ее боевой состав серьезно обновился, сейчас в него входят 18 новых кораблей и вспомогательных судов. В частности, это три новых малых ракетных корабля проекта 21631 "Буян-М" — "Град Свияжск", "Углич" и "Великий Устюг", вооруженные универсальным ракетным комплексом "Калибр", а также два десантных катера проекта 11770 типа "Серна".