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В России появится морская военная полиция
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В России появится морская военная полиция 

Вести.Ru 6 минут назад
Фото: Вести.Ru
В российских вооруженных сила появится новый вид военной полиции — морская. Первое подразделение начнет работать на Балтийском флоте. Его вооружат быстроходными моторными лодками БЛ-680, щитами, шлемами и дубинками, а также травматическими пистолетами «Оса» и шокерами, пишет агентство «Интерфакс-АВН».
Идея создать морскую полицию появилась после анализа боевого применения этих подразделений, заявил начальник главного управления военной полиции Минобороны России Владимир Ивановский.
Военная полиция была создана в российских вооруженных силах в 2011 году. Она занимается поддержанием порядка в воинских частях, охраной важных объектов, обеспечением безопасности в зонах вооруженных конфликтов.
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