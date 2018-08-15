В России появится морская военная полиция

В российских вооруженных сила появится новый вид военной полиции — морская. Первое подразделение начнет работать на Балтийском флоте. Его вооружат быстроходными моторными лодками БЛ-680, щитами, шлемами и дубинками, а также травматическими пистолетами «Оса» и шокерами, пишет агентство «Интерфакс-АВН».

Идея создать морскую полицию появилась после анализа боевого применения этих подразделений, заявил начальник главного управления военной полиции Минобороны России Владимир Ивановский.

Военная полиция была создана в российских вооруженных силах в 2011 году. Она занимается поддержанием порядка в воинских частях, охраной важных объектов, обеспечением безопасности в зонах вооруженных конфликтов.