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В России создадут морские подразделения военной полиции
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В России создадут морские подразделения военной полиции 

РИА Новости 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 авг — РИА Новости. Подразделения морской военной полиции в 2018 году войдут в состав органов военной полиции, первое из них будет открыто на Балтийской военно-морской базе Западного военного округа, сообщает пресс-служба ЗВО.
"В состав органов военной полиции в 2018 году войдут подразделения морской военной полиции, первое из которых будет открыто на Балтийской военно-морской базе Западного военного округа", — говорится в сообщении.
По словам начальника главного управления военной полиции МО РФ генерал-лейтенанта Владимира Ивановского, анализ применения сил военной полиции показал необходимость создания таких подразделений в различных родах войск, в том числе и морских подразделений.
Ивановский отметил, что руководство МО РФ уделяет особое внимание развитию и оснащению военной полиции современными образцами спецсредств, вооружения и военной техники. К примеру, по его словам, морские подразделения военной полиции планируется оснащать лодками БЛ-680, а также противоударными щитами, шлемами, комплектами защиты, оружием нелетального действия.
"С 2018 года специальные учения будут проводиться ежегодно на базе военных округов и на Северном флоте. В 2017 году впервые специальные учения были проведены в рамках совместного стратегического учения «Запад-2017», где была показана высокая роль для проведения апробации новых методов, средств и подходов к решения текущих и специальных задач военной полиции", — заявил в свою очередь начальник регионального управления военной полиции по ЗВО полковник Игорь Кострецов.
Всего к участию в специальном учении ЗВО привлечено свыше 160 военнослужащих, а также более 40 единиц вооружения, военной и специальной техники.
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