Морские подразделения военной полиции появятся в России

Первое такое подразделение будет создано на Балтийской военно-морской базе ЗВО.

Подразделения морской военной полиции в 2018 году войдут в состав органов ВП. Об этом сообщил начальник ГУ военной полиции МО РФ генерал-лейтенант Владимир Ивановский.

«Анализ применения сил военной полиции показал необходимость создания войсковых подразделений военной полиции в различных родах и видах Вооруженных Сил Российской Федерации , в том числе и морских ее подразделений», — сообщил Ивановский.

Отмечается, что впервые военные полицейские приняли участие Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге в этом году.

По словам генерал-лейтенанта, такие подразделения ВП будут оснащены быстроходными катерами БЛ-680, а также наравне со штатными огневыми средствами будут вооружены оружием нелетального действия, например пистолетом ПБ-4С «Оса» и электрошоковыми устройствами.