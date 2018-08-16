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Морские подразделения военной полиции появятся в России
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Морские подразделения военной полиции появятся в России 

ТК «Звезда» 8 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Первое такое подразделение будет создано на Балтийской военно-морской базе ЗВО.
Подразделения морской военной полиции в 2018 году войдут в состав органов ВП. Об этом сообщил начальник ГУ военной полиции МО РФ генерал-лейтенант Владимир Ивановский.
«Анализ применения сил военной полиции показал необходимость создания войсковых подразделений военной полиции в различных родах и видах Вооруженных Сил Российской Федерации, в том числе и морских ее подразделений», — сообщил Ивановский.
Отмечается, что впервые военные полицейские приняли участие Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге в этом году.
По словам генерал-лейтенанта, такие подразделения ВП будут оснащены быстроходными катерами БЛ-680, а также наравне со штатными огневыми средствами будут вооружены оружием нелетального действия, например пистолетом ПБ-4С «Оса» и электрошоковыми устройствами.
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