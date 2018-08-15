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Крылья морской пехоты: в Хабаровском крае прошли учения парашютистов
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Крылья морской пехоты: в Хабаровском крае прошли учения парашютистов 

ТК «Звезда» 21 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Бойцы спецподразделений и морские пехотинцы отработали прыжки с парашютом с малых высот.
Парашютное десантирование из вертолетов и самолетов отработали бойцы спецназа и морские пехотинцы в Хабаровском крае. Прыжки выполнялись с высот от полутора километров до шестисот метров.
Военнослужащие отработали десантирование на современных парашютных системах Д-10 и «Арбалет». Последние используются преимущественно в подразделениях специального назначения.
Главной сложностью прыжков стала выброска с задержкой раскрытия купола.
В тренировке также приняли участие военнослужащие-женщины. Им пришлось выполнять нормативы наравне с мужчинами.
По плану боевой подготовки, за год спецназовцы и морпехи должны совершить 15 тысяч прыжков.
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