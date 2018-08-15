Крылья морской пехоты: в Хабаровском крае прошли учения парашютистов

Бойцы спецподразделений и морские пехотинцы отработали прыжки с парашютом с малых высот.

Парашютное десантирование из вертолетов и самолетов отработали бойцы спецназа и морские пехотинцы в Хабаровском крае . Прыжки выполнялись с высот от полутора километров до шестисот метров.

Военнослужащие отработали десантирование на современных парашютных системах Д-10 и «Арбалет». Последние используются преимущественно в подразделениях специального назначения.

Главной сложностью прыжков стала выброска с задержкой раскрытия купола.

В тренировке также приняли участие военнослужащие-женщины. Им пришлось выполнять нормативы наравне с мужчинами.

По плану боевой подготовки, за год спецназовцы и морпехи должны совершить 15 тысяч прыжков.