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Су-35С подняты по тревоге на Дальнем Востоке
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Истребители Су-35С подняты по тревоге на Дальнем Востоке 

ТК «Звезда» 41 минуту назад
Масштабные учения проходят в Хабаровском, Забайкальском и Приморском краях.
Экипажи оперативно-тактической авиации подняты по тревоге на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири.
Летчики истребителей Су-30СМ, Су-35С и МиГ-31 выходят на перехват противника с использованием фигур высшего пилотажа и вступают в воздушный бой на ближних и дальних дистанциях.
Экипажам необходимо уйти из под огня с земли и посадить самолеты на укороченную, условно поврежденную полосу.
Масштабные учения проходят в Хабаровском, Забайкальском и Приморском краях.
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