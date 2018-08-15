Су-35С подняты по тревоге на Дальнем Востоке

Масштабные учения проходят в Хабаровском, Забайкальском и Приморском краях.
Экипажи оперативно-тактической авиации подняты по тревоге на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири.
Летчики истребителей Су-30СМ, Су-35С и МиГ-31 выходят на перехват противника с использованием фигур высшего пилотажа и вступают в воздушный бой на ближних и дальних дистанциях.
Экипажам необходимо уйти из под огня с земли и посадить самолеты на укороченную, условно поврежденную полосу.
Масштабные учения проходят в Хабаровском, Забайкальском и Приморском краях.