Эксперт оценил заявления американских СМИ о «случайной» ядерной войне

«Критерием в данном случае является фиксация старта межконтинентальной баллистической ракеты — одиночный или групповой. На этом основана действующая система предупреждения о ракетном нападении (СПРН). В России и в США существует два эшелона СПРН — это наземный эшелон, который представлен мощными загоризонтными радиолокационными станциями; и космический эшелон. Это спутники, которые висят на геостационарной орбите и фиксируют факт пуска по факелам стартующих ракет. А соответственно РЛС фиксирует наличие на траектории полета тех или иных баллистических ракет», — заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Таким образом СПРН дублирована», — говорит эксперт и добавляет, что «фиксация пуска ракеты и вычисление ее траектории позволяет определить точку ядерного удара. При этом безразлично, установлены ли на этих ракетах ядерные боеголовки или не установлены. По умолчанию считается, что они там находятся и факт ракетного пуска воспринимается как начало ядерного конфликта».

Напомним, ранее издание The National Interest выпустило публикацию, в которой предсказало начало ядерной войны «по случайности». По мнению издания, США, Россия и Китай могут случайно начать ядерную мировую войну из-за специфики современных систем наблюдения и разведки.

По словам Коротченко, никто не будет ждать, пока ракета долетит и взорвется, чтобы проверить: есть там ядерный заряд или нету. «Факт ракетного пуска есть факт объявления ядерной войны», — подчеркнул он.

«Здесь невозможно спутать что-либо хотя бы по той причине, что основные позиционные районы межконтинентальных баллистических ракет известны. Когда проводятся учебные пуски и испытания ракет — Россия и США друг друга заранее уведомляют о том, что такие пуски планируются. Тоже самое касается уведомлений о пусках ракет, которые установлены на подводных лодках», — пояснил собеседник.

«Поэтому работа систем предупреждения достаточно простая, легко фиксирующая факт пуска баллистической ракеты либо факт массированного пуска. И это однозначно воспринимается как начало ядерной войны и ответная реакция в качестве ответно-встречного удара сразу же последует», — добавил эксперт.

Коротченко также отметил, что в России сейчас проходит обновление системы СПРН, вводятся новые радиолокационные станции класса «Воронеж». «Так что у нас эта система достаточно эффективно и надежно работает. У американцев с этими системами тоже все хорошо», — отметил Коротченко.

«И мы, и американцы прекрасно понимаем, что здесь никакие действия не останутся незамеченными и безнаказанными. На этом и основан принцип ядерного сдерживания», — продолжил собеседник.

В то же время у Китая подобные системы отсутствуют. «У Китая такой системы нет. Системами предупреждения о ракетном нападении обладают лишь две страны: США и Россия. Китай находится на этапе технологического подхода к данной проблеме», — заключил Коротченко.