Южноуральское небо будет охранять новейшая РЛС «Гармонь»

Современные мобильные радиолокационные станции «Гармонь» системы противовоздушной обороны поступили в пять соединений Центрального военного округа, дислоцированные в Челябинской, Самарской, Кемеровской областях, Туве Таджикистане , — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

Смонтированная на шестиколесном внедорожном плавающем шасси, новейшая малогабаритная радиолокационная станция предназначена для раннего обнаружения и сопровождения самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и даже крылатых ракет. «Гармонь» способна засекать воздушные цели на высоте до 10 тысяч метров, летящие со скоростью до 700 метров в секунду в радиусе 40 километров. Оборудование РЛС может блочно устанавливаться на боевые машины и командные пункты управления подразделений противовоздушной обороны.

Всего с начала 2018 года в войска ЦВО по гособоронзаказу поступило более 350 единиц военной и специальной техники, в том числе вертолеты Ми-24П, многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34, боевые машины пехоты БМП-2М, комплексы радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск», тяжелые огнеметные системы ТОС «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек». До конца года оснащенность соединений и воинских частей округа современным вооружением и техникой составит не менее 54%, а к 2020 году — 70%.