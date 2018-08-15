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Крым может стать базой стратегических ракетоносцев и дальних бомбардировщиков
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Крым может стать базой стратегических ракетоносцев и дальних бомбардировщиков 

BFM.RU 48 минут назад
В Крыму завершается модернизация аэродрома Бельбек. В Минобороны «Известиям» рассказали, что основную часть работ планируется завершить до конца нынешнего года. Модернизацию проходят не только сам военный аэродром Бельбек, но и инфраструктурные объекты, обеспечивающие его функционирование. Также обустраивается прилегающая территория.
По данным «Известий», сейчас заканчивается строительство второй взлетно-посадочной полосы. По похожему проекту была модернизирована авиабаза Хмеймим. После реконструкции Бельбек сможет принять и разместить у себя на постоянной основе стратегические бомбардировщики любого типа, состоящие на вооружении ВКС, — Ту-95, Ту-160 и Ту-22М.
В июне 2014 года распоряжением правительства Бельбек был включен в перечень аэродромов совместного базирования России. Здесь планируется построить аэровокзальный комплекс для пассажиров. Работы уже идут.
Сейчас на аэродроме базируется 38-й истребительный авиаполк 4-го командования ВВС и ПВО России. В его составе — две эскадрильи истребителей Су-27СМ, Су-30М2, Су-27П и Су-27УБ. Пока аэродром обслуживает исключительно ВКС России.
Модернизация Бельбека серьезно расширят возможности ВКС в районе Черного моря, считает военный эксперт Антон Лавров.
«В первую очередь речь может идти о размещении Ту-22М, — рассказал он «Известиям». — Этот дальний бомбардировщик способен нести противокорабельные ракеты. Авиагруппировка Ту-22М позволит надежнее контролировать акваторию Черного моря и его прибрежные районы.
Крым считается местом рождения российской авиации. В 1910 году там была создана первая в Российской империи Севастопольская офицерская школа авиации. Она находилась в районе реки Кача. Аэродром Бельбек построен как оперативный в 1938 году. Первыми самолетами, базирующимися на нем, были истребители И-15бис.
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