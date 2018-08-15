Десанту дорогу в небо преградят собственные танки

Заместитель командующего ВДВ по работе с личным составом генерал-майор Виктор Купчишин недавно сообщил «Интерфаксу» о важнейших преобразованиях, запланированных в наших десантно-штурмовых бригадах (ДШБ). Суть нововведений в том, что с недавних пор появившиеся в этих бригадах танковые роты будут численно усилены и превращены в батальоны.

Похоже, что это нечто большее, чем обычные организационно-штатные мероприятия в Воздушно-десантных войсках. Складывается впечатление, что появление в их соединениях полноценных штатных танковых батальонов вызвано грядущими серьезными переменами в тактике применения десантно-штурмовых бригад. Не означает ли это радикальной смены боевых задач и в ВДВ в целом? Попробуем разобраться.

Обратим внимание, что о подобных изменениях в воздушно-десантных дивизиях пока не сообщается — только в бригадах. Но не исключено, что именно — пока. Потому что принципиальной разницы между этими двумя типами десантных соединений в ВДВ нет почти никакой. Разве что она в том, что до 2013 года ДШБ находились в оперативном подчинении военным округам. А воздушно-десантные дивизии подчинялись непосредственно командующему ВДВ. Но потом ДШБ у округов отняли и полностью передали ВДВ.

Поэтому логично предположить, что вскоре все соединения «голубых беретов» постепенно начнут обзаводиться серьезной многотонной бронетехникой. Которую, как известно, невозможно десантировать с самолетов при помощи парашютных систем. Что существенно сужает перечень боевых задач, стоящих перед российскими десантниками.

Именно поэтому до сих пор наши Воздушно-десантные войска вооружали исключительно легкобронированными боевыми машинами — их без труда возможно десантировать с воздуха при помощи самолетов Военно-транспортной авиации. И именно из этих соображений у ВДВ появился даже свой легкий танк, имеющий серьезную огневую мощь — «Спрут-СД» с гладкоствольной пушкой калибра 125-мм от основного боевого танка.

Такое вооружение до сих пор полностью отвечало задачам, возложенным на ВДВ. Как значится в документах Министерства обороны РФ , «ВДВ — род войск Вооруженных Сил, являющийся средством Верховного Главнокомандования и предназначенный для охвата противника по воздуху и выполнения задач в его тылу по нарушению управления войсками, захвату и уничтожению наземных элементов высокоточного оружия, срыву выдвижения и развертывания резервов, нарушению работы тыла и коммуникаций, а также по прикрытию (обороне) отдельных направлений, районов, открытых флангов, блокированию и уничтожению высаженных воздушных десантов, прорвавшихся группировок противника и выполнения других задач».

Вполне понятно, что с неба на парашютах в тыл противника «въехать» на «Спруте-СД» возможно. А вот на обычном танке типа Т-72 или Т-80 — крайне проблематично. Тем не менее, ровно такими танками десантников отчего-то решили все же вооружить.

При этом внедрение основных боевых танков в ВДВ началось не сейчас, а ровно два года назад. В августе 2016 года Владимир Шаманов , будучи командующим ВДВ, заявил, что во вверенных ему войсках создаются танковые роты. Их укомплектовывают последней модификаций самого массового российского танка — Т-72Б3.

И вот сейчас тех рот показалось маловато. Намечено их троекратное укрупнение в каждой ДШБ, поскольку в танковый батальон входят три роты. Общее количество танков Т-72Б3, таким образом, в каждой бригаде доведут до 42.

О том, что дополнительные Т-72Б3 направляются в ВДВ непосредственно из цехов Уралвагонзавода , стало известно в марте этого года. Об этом сказал Сергей Шойгу : «В этом году десантники получат более 30 модернизированных артиллерийских систем, машин разведки и управления огнем, танки Т-72Б3, БМД-4М, БТР-РД и гаубицы Д-30».

Все это передается для повышения боевых возможностей ВДВ. Однако, как сказано выше, специально для «голубых беретов» давно создан легкий танк «Спрут-СД», который обладает той же самой огневой мощью и использует те же самые боеприпасы, что и Т-72Б3. И при этом очень аккуратно вписывается в концепцию ВДВ: «…Для охвата противника по воздуху и выполнения задач в его тылу».

А основной боевой танк, между тем, согласно тем же документам военного ведомства, предназначен совершенно для другого: для наступления на позиции противника или для обороны своих позиций. Как говорится — две большие разницы.

На первый взгляд, танковый батальон — не такая уж значительная тактическая единица. В настоящий момент их формируют всего в двух ДШБ. В сумме — 84 танка. Однако, если со временем так же будут «обатальонены» еще и все четыре дивизии ВДВ, то на вооружении «Войск дяди Васи» в общей сложности окажется 336 современных танков. Это серьезная сила. Причем сила, способная решать задачи, до сей поры больше свойственные мотострелковым войскам.

Так вот, на мой взгляд, логика усиления танковой составляющей в десантных войсках постепенно смещает функции ВДВ в сторону обычной пехоты. Разве что — легкой. Которую бросают в бой при поддержке танковых частей. И которая, в свою очередь, должна поддерживать танковые прорывы, устраняя с пути бронетехники угрозы в виде гранатометчиков и операторов ПТРК противника.

Разумеется, уникальные способности десантников вести борьбу с применением всех видов оружия — как огнестрельного, так и холодного — их ловкость, выносливость, умение выживать в экстремальных условиях никто отменять не собирается. Как, по всей видимости, Минобороны не намерено снимать с ВДВ и основную задачу по «охвату противника по воздуху и выполнения задач в его тылу». Однако такая задача, судя по всему, с учетом современных реалий Вооруженных сил РФ , теперь может быть поставлена в значительно усеченном виде. Как по масштабам десантных операций, так и по их количеству.

Собственно, это происходит уже давно. Последняя крупная десантная операция нашей армии прошла в 1982 году в Афганистане , когда в Панджшерское ущелье вертолетами, с приземлением, было заброшено свыше 4 тысяч советских и афганских военнослужащих. Также в операции принимало участие 8 тысяч мотострелков. Техническую поддержку осуществляли 104 вертолета, 26 самолетов, 155 артиллерийских орудий, 320 единиц бронетехники. После двухнедельных боевых действий моджахеды, занимавшие Панджшерское ущелье, были полностью разгромлены. Советские войска тогда потеряли около 1000 бойцов убитыми и 2000 ранеными.

В российский период существования ВДВ если и проводили десантные операции, то на уровне, не превышающем одной роты. При этом зачастую, как было в Чечне , никакого «охвата с воздуха» не производилось.

Как представляется, наметившиеся в России изменения в тактике боевого использования ВДВ главным образом продиктованы плачевным состоянием российской Военно-транспортной авиации. Не может она сегодня выполнить десантирование с воздуха не только дивизии ВДВ вместе со штатной бронетехникой, но даже и одного полка. А ведь именно такие масштабы операций имеют какой-то смысл, как выражаются в Пентагоне , — «в военных действиях высокой интенсивности».

Парк ВТА у нас не только мал для выполнения серьезных задач в интересах десантников. Но и, мягко выражаясь, несовременен. Небольшое количество «Русланов» в расчет принимать не стоит. У них иные задачи, да и к десантированию кого-либо с воздуха эти гигантские самолеты не приспособлены.

Тяжелые транспортники Ил-76 эксплуатируются практически без модернизации с 70-х годов. Новенькие Ил-76МД-90А выпускают в час по чайной ложке. К тому же за каждый из них идет «драка» — они нужны и для переоборудования в топливозаправщики, и в самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

Ан-12, которые в советский период выполняли основную работу по транспортированию военных грузов и десантированию парашютистов и техники, у нас осталось 40 машин. Однако именно этот самолет в советский период был главным «извозчиком» ВДВ. Он, имеющий грузоподъемность, равную 21 тонне, способен переносить на себе на большое расстояние одну десантную гусеничную машину или 60 парашютистов.

Решение о создании в ОКБ Ильюшина перспективного среднего транспортника на замену Ан-12 было принято аж в 2001 году. В марте этого года стало известно, что ТТЗ на разработку Ил-276 будет согласовано всеми заинтересованными сторонами во втором полугодии. Первый полет прототипа запланирован на 2023 год. Самолет начнет поступать в ВТА в 2026 году.

Тут есть и еще один момент. Считается, и вполне справедливо, что самолеты ВТА могут нормально эксплуатироваться лишь несколько десятков лет. Если, конечно, их периодически ремонтировать. Однако это справедливо для тех машин, которые работают за пределами зон с интенсивными боевыми действиями. При десантировании бойцов ВДВ и их боевой техники в современной войне самолет неизбежно должен, как минимум, приближаться к зоне действия ПВО противника. А то и войти в самое пекло. Чтобы не быть мгновенно сбитым, любой транспортник должен быть оснащен современным эффективным комплексом самообороны. Ничего этого у «старослужащих» российских самолетов нет. Поэтому использовать их для заброски десанта в тыл противника, даже если противник имеет лишь одни «Стингеры», весьма проблематично.

Из этого следует, что планировать в нашей армии крупные десантные операции до конца следующего десятилетия без чрезмерной угрозы неоправданных потерь не представляется возможным.

Учитывая все вышесказанное