Ещё
Китайский региональный самолет ARJ21 прошел летные испытания в условиях высоких температур
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китайский региональный самолет ARJ21 прошел летные испытания в условиях высоких температур 

ИА Синьхуа 45 минут назад
Пекин, 15 августа /Синьхуа/ — Китайский региональный самолет ARJ21 прошел летные испытания в условиях высоких температур в Турфане /Синьцзян-Уйгурский АР, Северо-Западный Китай/. Об этом сообщил во вторник разработчик самолета.
В течение 12 дней в Турфане тестировалась работа различных систем воздушного судна, рассказали в Китайской корпорации коммерческой авиации /COMAC/.
Турфан расположен в Турфанской впадине, в 150 км к юго-востоку от Урумчи, административного центра Синьцзяна. Он известен своим суровым засушливым климатом и экстремально жарким летом.
Летные испытания в Турфане были проведены для дальнейшей оптимизации систем ARJ21, поскольку производитель стремится создать легкий, экономичный и обладающий высокой эксплуатационной технологичностью самолет.
ARJ21 рассчитан на перевозку от 78 до 90 пассажиров, дальность его полета составляет 3700 км. Это первый китайский региональный лайнер, разработанный в соответствии с международными стандартами летной годности.
В коммерческой эксплуатации самолет находится с 28 июня 2016 года, а его массовое производство началось в сентябре 2017 года.
Первым оператором ARJ21 стала авиакомпания Chengdu Airlines, которая использует пять самолетов данной модели на восьми маршрутах, связывающих 15 китайских городов. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Оборонные отношения между Исламабадом и Москвой достигли прогресса -- МИД Пакистана США стремятся к созданию космических сил к 2020 году -- вице-президент М. Пенс Министр обороны РФ назвал освобождение южной зоны деэскалации в Сирии серьезным результатом для региона
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эрдоган нанес новый удар по Трампу34
Успенский отказался от помощи перед смертью33
Кремль ответил матери Сенцова на просьбу о помиловании372
Трамп готовит мощный ответ гиперзвуковому оружию РФ123
США устроили провокацию у Крымского моста744
Видео
00:50
Раскрыты подробности свадьбы Поклонской
Общество
03:41
В семье Семенович произошла трагедия
Шоу-бизнес
00:08
В Москве нашли «самый патриотичный подъезд»
Новости Москвы
00:56
Вестерн по-русски: неудачное ограбление поезда
Криминал Происшествия
01:31
Первый месяц проезд на электробусах будет бесплатным
Новости Москвы
01:22
Boeing запросил экстренную посадку над Москвой
Происшествия
00:58
Эрдоган нанес ответный удар Трампу
В мире Конфликты
01:56
Трампа обвинили в разрушении ДРСМД из-за ракет-мишеней
Армия США
06:59
Физики научились ломать спагетти ровно посередине
Технологии Наука и техника
00:53
В «Зарядье» появился отряд волонтеров
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение