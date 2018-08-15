Китайский региональный самолет ARJ21 прошел летные испытания в условиях высоких температур

Пекин, 15 августа / Синьхуа / — Китайский региональный самолет ARJ21 прошел летные испытания в условиях высоких температур в Турфане /Синьцзян-Уйгурский АР, Северо-Западный Китай /. Об этом сообщил во вторник разработчик самолета.

В течение 12 дней в Турфане тестировалась работа различных систем воздушного судна, рассказали в Китайской корпорации коммерческой авиации / COMAC /.

Турфан расположен в Турфанской впадине, в 150 км к юго-востоку от Урумчи, административного центра Синьцзяна. Он известен своим суровым засушливым климатом и экстремально жарким летом.

Летные испытания в Турфане были проведены для дальнейшей оптимизации систем ARJ21, поскольку производитель стремится создать легкий, экономичный и обладающий высокой эксплуатационной технологичностью самолет.

ARJ21 рассчитан на перевозку от 78 до 90 пассажиров, дальность его полета составляет 3700 км. Это первый китайский региональный лайнер, разработанный в соответствии с международными стандартами летной годности.

В коммерческой эксплуатации самолет находится с 28 июня 2016 года, а его массовое производство началось в сентябре 2017 года.

Первым оператором ARJ21 стала авиакомпания Chengdu Airlines, которая использует пять самолетов данной модели на восьми маршрутах, связывающих 15 китайских городов. -0-