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Lockheed Martin получила контракт на гиперзвуковое оружие, способное преодолеть ПРО России и Китая
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Lockheed Martin получила контракт на гиперзвуковое оружие, способное преодолеть ПРО России и Китая 

Вести Экономика 51 минуту назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 15 августа — «Вести. Экономика» Военно-промышленная корпорация получила второй контракт с ВВС США на $480 для разработки прототипа гиперзвукового оружия быстрого реагирования авиационного базирования.
Фото: AF.mill
ВВС США заключили второй контракт на сумму не более $ 480 млн с компанией Lockheed Martin по системе Missiles & Fire Control на разработку прототипа гиперзвукового оружия. Как пишет ZeroHedge, оно будет двигаться в пять раз быстрее скорости звука для преодоления российских и китайских систем ПРО.
Согласно заявлению ВВС США, контракт будет охватывать проектирование, испытания и поддержку готовности к производству оружия быстрого реагирования авиационного базирования (AARW).
“Мы собираемся двигаться быстро и использовать лучшие технологии, доступные для получения гиперзвуковых возможностей для ВВС США как можно скорее", — сказал секретарь ВВС Хизер А. Уилсон.
Программа AARW в настоящее время включает в себя работу над двумя прототипами гиперзвукового оружия. Проекты реализуются под контролем ВВС США. 18 апреля Lockheed получил первый контракт на сумму $929 млн Деньги были выделены на разработку и производство гиперзвуковых неядерных крылатых ракет (HCSW), новой системы вооружения авиационного базирования.
Как сообщается в релизе сторон, объявивших о контракте, еще 28 июня представители Министерства обороны, агентства противоракетной обороны, ВВС, Военно-Морского Флота и армии подписали меморандум о совместной работе по разработке технологии «гиперзвукового ракетного планирующего оружия».
“Мы должны раздвинуть границы технологий и взять эту высоту в эту эпоху конкуренции великих держав и за ее пределами”, — сказал начальник штаба ВВС генерал Дэвид Л. Голдфайн.
В ВВС США заявили, что второй контракт остается неопределенным контрактом, чтобы позволить Lockheed немедленно начать работу. Окончательная цена и согласованные условия будут согласованы позднее в этом году.
Второй контракт указывает на то, что чиновники Пентагона понимают, что американская исключительность сходит на нет, в то время как конкуренты США, Россия и Китай реализуют более передовые гиперзвуковые национальные программы, отмечает ZeroHedge.
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