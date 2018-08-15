Lockheed Martin получила контракт на гиперзвуковое оружие, способное преодолеть ПРО России и Китая

Москва , 15 августа — «Вести. Экономика» Военно-промышленная корпорация получила второй контракт с ВВС США на $480 для разработки прототипа гиперзвукового оружия быстрого реагирования авиационного базирования.

Фото: AF.mill

ВВС США заключили второй контракт на сумму не более $ 480 млн с компанией Lockheed Martin по системе Missiles & Fire Control на разработку прототипа гиперзвукового оружия. Как пишет ZeroHedge, оно будет двигаться в пять раз быстрее скорости звука для преодоления российских и китайских систем ПРО.

Согласно заявлению ВВС США, контракт будет охватывать проектирование, испытания и поддержку готовности к производству оружия быстрого реагирования авиационного базирования (AARW).

“Мы собираемся двигаться быстро и использовать лучшие технологии, доступные для получения гиперзвуковых возможностей для ВВС США как можно скорее", — сказал секретарь ВВС Хизер А. Уилсон

Программа AARW в настоящее время включает в себя работу над двумя прототипами гиперзвукового оружия. Проекты реализуются под контролем ВВС США. 18 апреля Lockheed получил первый контракт на сумму $929 млн Деньги были выделены на разработку и производство гиперзвуковых неядерных крылатых ракет (HCSW), новой системы вооружения авиационного базирования.

Как сообщается в релизе сторон, объявивших о контракте, еще 28 июня представители Министерства обороны , агентства противоракетной обороны, ВВС, Военно-Морского Флота и армии подписали меморандум о совместной работе по разработке технологии «гиперзвукового ракетного планирующего оружия».

“Мы должны раздвинуть границы технологий и взять эту высоту в эту эпоху конкуренции великих держав и за ее пределами”, — сказал начальник штаба ВВС генерал Дэвид Л. Голдфайн.

В ВВС США заявили, что второй контракт остается неопределенным контрактом, чтобы позволить Lockheed немедленно начать работу. Окончательная цена и согласованные условия будут согласованы позднее в этом году.