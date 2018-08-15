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Военные РФ провели разведку позиций «противника» с помощью беспилотников в Закавказье
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Военные РФ провели разведку позиций «противника» с помощью беспилотников в Закавказье 

ТК «Звезда» 50 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Особенностью использования дронов стало их применение на высоте более полутора километров при порывах ветра, достигающих десять метров в секунду.
Расчеты комплексов с беспилотниками российской военной базы в Армении на полигонах Камхуд и Алагяз выполнили в ходе учений фото— и видеомониторинг огневых позиций и военных объектов условного противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Военнослужащие отработали действия по ведению воздушной разведки местности, обнаружению живой силы, объектов инфраструктуры и военной техники условного противника, после чего в режиме реального времени передали координаты в пункт управления военной базы», — говорится в сообщении.
Особенностью использования дронов здесь стало их применение на высоте более полутора километров при порывах ветра, достигающих десять метров в секунду.
Всего в учении приняли участие более 500 военнослужащих, в том числе свыше 50 специалистов БЛА. Также было задействовано около 100 единиц военной и специальной техники.
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