Военные РФ провели разведку позиций «противника» с помощью беспилотников в Закавказье

Особенностью использования дронов стало их применение на высоте более полутора километров при порывах ветра, достигающих десять метров в секунду.

Расчеты комплексов с беспилотниками российской военной базы в Армении на полигонах Камхуд и Алагяз выполнили в ходе учений фото— и видеомониторинг огневых позиций и военных объектов условного противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Военнослужащие отработали действия по ведению воздушной разведки местности, обнаружению живой силы, объектов инфраструктуры и военной техники условного противника, после чего в режиме реального времени передали координаты в пункт управления военной базы», — говорится в сообщении.

Особенностью использования дронов здесь стало их применение на высоте более полутора километров при порывах ветра, достигающих десять метров в секунду.

Всего в учении приняли участие более 500 военнослужащих, в том числе свыше 50 специалистов БЛА. Также было задействовано около 100 единиц военной и специальной техники.