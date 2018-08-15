ОАК планирует заключить новый контракт на поставку Минобороны РФ Ил-112В в 2019 году

"По имеющемуся контракту с Минобороны помимо создания одной машины в рамках ОКР [опытно-конструкторских работ] мы еще должны построить две машины в рамках начальной партии. И мы в этом году запустим производство этих самолетов. А контракт, думаю, подпишем в следующем году", — сказал Слюсарь.

Он отметил, что сейчас первый экземпляр Ил-112В находится в цехе окончательной сборки, идет отработка его систем. «Осенью планируем приступить к наземным испытаниям и аэродромным отработкам», — уточнил собеседник издания.

Слюсарь признал, что работа по созданию нового военно-транспортного самолета «идет непросто», однако заверил, что все требования военных относительно облика новой машины будут выполнены. «В этом не может быть никаких сомнений», — заключил президент ОАК.

Ранее сообщалось, что первый полет Ил-112В состоится до конца 2018 года. Вице-президент ОАК по транспортной авиации, гендиректор ПАО «Ил» Алексей Рогозин заявлял, что серийное производство Ил-112В и новой версии Ил-96 начнется в Воронеже «примерно с 2020 года».