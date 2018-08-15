ОАК планирует заключить новый контракт на поставку Минобороны РФ Ил-112В в 2019 году 

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует заключить новый контракт на поставку Минобороны РФ военно-транспортных самолетов Ил-112В в 2019 году. Об этом сообщил президент корпорации Юрий Слюсарь в опубликованном в среду интервью газете «Ведомости».
"По имеющемуся контракту с Минобороны помимо создания одной машины в рамках ОКР [опытно-конструкторских работ] мы еще должны построить две машины в рамках начальной партии. И мы в этом году запустим производство этих самолетов. А контракт, думаю, подпишем в следующем году", — сказал Слюсарь.
Он отметил, что сейчас первый экземпляр Ил-112В находится в цехе окончательной сборки, идет отработка его систем. «Осенью планируем приступить к наземным испытаниям и аэродромным отработкам», — уточнил собеседник издания.
Слюсарь признал, что работа по созданию нового военно-транспортного самолета «идет непросто», однако заверил, что все требования военных относительно облика новой машины будут выполнены. «В этом не может быть никаких сомнений», — заключил президент ОАК.
Ранее сообщалось, что первый полет Ил-112В состоится до конца 2018 года. Вице-президент ОАК по транспортной авиации, гендиректор ПАО «Ил» Алексей Рогозин заявлял, что серийное производство Ил-112В и новой версии Ил-96 начнется в Воронеже «примерно с 2020 года».
Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В с максимальной нагрузкой до пяти тонн предназначен для перевозки личного состава, техники, различных видов вооружения и других грузов. Он создается на замену турбовинтовым Ан-26 и Ан-24. Первоначально военные намеревались заказать 62 машины, позднее Юрий Борисов, занимавший тогда пост замминистра обороны РФ, сообщил, что ведомство планирует приобрести не менее 100 таких самолетов. При этом Слюсарь ожидал, что с учетом гражданской модификации будет выпущено порядка 300 Ил-112.