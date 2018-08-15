Министра обороны Турции пригласили посетить Грецию

Во вторник вечером стало известно, что суд в турецком Эдерне постановил освободить греческих военнослужащих, 1 марта случайно зашедших на турецкую территорию во время патрулирования. Сами военные пояснили, что из-за плохой погоды потеряли ориентацию и оказались на турецкой территории. Они заявили, что не шпионы и пересекли границу ненамеренно. Обычно подобные инциденты урегулируются путем переговоров между двумя командирами погранчастей, но на этот раз Турция удерживала военных 5,5 месяцев. Это привело к резкому обострению отношений между Афинами и Анкарой

Афины приветствовали освобождение военнослужащих и заявили, что это позволит улучшить отношения двух стран.

"Министр национальной обороны Панос Камменос позвонил министру национальной обороны Турции Хулуси Акару. Он выразил ему удовлетворение в связи с освобождением двух греческих военных и пригласил его посетить Грецию", — говорится в сообщении греческого военного ведомства.

Позднее Камменос встретил военнослужащих на аэродроме Салоников, куда их доставили на самолете премьера Греции.