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Министра обороны Турции пригласили посетить Грецию
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Министра обороны Турции пригласили посетить Грецию 

РИА Новости 17 минут назад
АФИНЫ, 15 авг — РИА Новости, Геннадий Мельник. Министр национальной обороны Греции Панос Камменос после освобождения из турецкой тюрьмы двух греческих военных пригласил своего турецкого коллегу Хулуси Акару посетить Грецию, сообщила пресс-служба греческого минобороны.
Во вторник вечером стало известно, что суд в турецком Эдерне постановил освободить греческих военнослужащих, 1 марта случайно зашедших на турецкую территорию во время патрулирования. Сами военные пояснили, что из-за плохой погоды потеряли ориентацию и оказались на турецкой территории. Они заявили, что не шпионы и пересекли границу ненамеренно. Обычно подобные инциденты урегулируются путем переговоров между двумя командирами погранчастей, но на этот раз Турция удерживала военных 5,5 месяцев. Это привело к резкому обострению отношений между Афинами и Анкарой.
Афины приветствовали освобождение военнослужащих и заявили, что это позволит улучшить отношения двух стран.
"Министр национальной обороны Панос Камменос позвонил министру национальной обороны Турции Хулуси Акару. Он выразил ему удовлетворение в связи с освобождением двух греческих военных и пригласил его посетить Грецию", — говорится в сообщении греческого военного ведомства.
Позднее Камменос встретил военнослужащих на аэродроме Салоников, куда их доставили на самолете премьера Греции.
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