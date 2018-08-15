Вегетарианское меню разработают для участников учений стран-членов ШОС

Ранее индийские военные первыми прибыли на Урал для участия в «Мирной миссии».

Военнослущащие ВС Индии во время участия антитеррористических учениях стран-членов ШОС «Мирная миссия-2018», будут питаться по специально разработанному для них вегетарианскому меню. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.

«Среди военнослужащих, участвующих в учениях, есть вегетарианцы, так что нашей кухне придется поработать и изучить меню дружественной страны», — сообщили в пресс-службе округа.

Пакистана и Казахстана. Сегодня индийская делегация первой прибыла на аэродром в Челябинской области для участия в учениях стан-членов ШОС. В ближайшее время сюда на международные антитеррористические учения также прибудут военнослужащие из Китая

С 22 по 29 августа в Челябинской области пройдут совместные антитеррористические командно-штабные учения вооруженных сил государств-членов ШОС «Мирная миссия-2018». В международных маневрах примут участие более трех тысяч человек и будет задействовано около 500 единиц различной техники, в том числе авиационной.