Эксперт оценил утверждение нового оборонного бюджета США

Военный эксперт, бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил утверждение нового оборонного бюджета США

«В 2007 году бюджет составлял около $630 млрд, прошло ровно 10 лет, он стал чуть больше $700 млрд, я хочу сказать, что это не огромное увеличение», — сказал Хатылев.

По его словам, у американцев очень дорогая техника, десятки военных баз, то есть нужно содержать всю инфраструктуру, и это стоит колоссальных денег.