Освобожденные в Турции греческие военные вернутся в страну ночью

"По распоряжению премьер-министра Алексиса Ципраса сегодня вечером в Эдирне вылетит самолет премьера с первым заместителем министра иностранных дел Йоргосом Катрунгалосом и заместителем начальника генштаба национальной обороны Константиносом Флоросом, чтобы забрать двух греческих военнослужащих", — говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.

Военных перевезут в Салоники , где их встретят министр обороны Панос Камменос и начальник генштаба армии Алкивиадис Стефанис.

"Предполагается, что самолет приземлится в Салониках после полуночи", — сообщила пресс-служба.

Греческие военные Ангелос Митретодис и Димитрис Куклатзис 5,5 месяцев находились в турецкой тюрьме. Они были задержаны 1 марта, когда во время патрулирования в районе Эврос из-за плохой погоды по ошибке зашли на турецкую территорию. Власти Греции ожидали, что турки в течение суток выдадут задержанных. Однако в Турции греческих военных обвинили в незаконном проникновении на военную территорию. Во вторник суд в Эдирне освободил военных.

Ципрас заявил, что освобождение из тюрьмы двух греческих военных — «это акт справедливости, который поможет укрепить дружбу, добрососедство и стабильность в регионе».

МИД Греции заявил, что решение турецких властей будет способствовать развитию греко-турецких отношений и дружбы наших народов.