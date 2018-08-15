Двое греческих военных вернулись на родину после заключения в Турции 

АФИНЫ, 15 авг — РИА Новости. Двое греческих военнослужащих, с марта находившиеся в тюрьме в Турции, вернулись на родину, передает Афинское агентство новостей АМНА.
Свой самолет за военными отправил в Эдерне премьер-министр Греции Алексис Ципрас, забрать военнослужащих было поручено первому замминистра иностранных дел Йоргосу Катрунгалосу и заместителю начальника генерального штаба национальной обороны Греции Константиносу Флоросу.
Поздно ночью самолет приземлился в Салониках, где военных встретили министр национальной обороны Панос Камменос, начальник главного штаба армии Алкивиадис Стефанис, замглавы МИД Яннис Аманатидис и семьи, передает агентство.
Греческие военные Ангелос Митретодис и Димитрис Куклатзис 5,5 месяцев находились в турецкой тюрьме. Они были задержаны 1 марта, когда во время патрулирования в районе Эврос из-за плохой погоды по ошибке зашли на турецкую территорию. Власти Греции ожидали, что турки в течение суток выдадут задержанных. Однако в Турции греческих военных обвинили в незаконном проникновении на военную территорию. Во вторник суд в Эдирне освободил их.
Ципрас заявил, что освобождение из тюрьмы двух греческих военных — «это акт справедливости, который поможет укрепить дружбу, добрососедство и стабильность в регионе». МИД Греции заявил, что решение турецких властей будет способствовать развитию греко-турецких отношений и дружбы народов.
Задержание военных было одной из самых острых проблем в отношениях Анкары и Афин в последние месяцы.