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Министр обороны Сирии обсудил с миротворцами ООН возвращение на Голаны
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Министр обороны Сирии обсудил с миротворцами ООН возвращение на Голаны 

РИА Новости 51 минуту назад
БЕЙРУТ, 14 авг — РИА Новости. Министр обороны Сирии Али Абдаллах Айуб обсудил с высокопоставленными офицерами сил ООН процесс возвращения и присутствия миротворческих сил на Голанских высотах на линии разграничения с Израилем, сообщается в коммюнике пресс-службы министерства обороны.
"Министр обороны Сирии Али Абдаллах Айуб встретился с высокопоставленной делегацией от ООН из числа командующих миротворческими силами, включая командующего сил ООН на Голанских высотах генерала Франсиса Виб-Санзери", — пишет пресс-служба.
В начале августа миротворцы ООН в сопровождении российской военной полиции совершили первое за шесть лет патрулирование в районе разделения между Сирией и Израилем на Голанских высотах. В Минобороны РФ отмечали, что в целях исключения возможных провокаций напротив постов ООН вдоль линии «Браво» спланировано выставление восьми наблюдательных постов российской военной полиции, по мере стабилизации обстановки эти посты будут переданы военнослужащим сирийских правительственных войск.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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