Министр обороны Сирии обсудил с миротворцами ООН возвращение на Голаны

"Министр обороны Сирии Али Абдаллах Айуб встретился с высокопоставленной делегацией от ООН из числа командующих миротворческими силами, включая командующего сил ООН на Голанских высотах генерала Франсиса Виб-Санзери", — пишет пресс-служба.

В начале августа миротворцы ООН в сопровождении российской военной полиции совершили первое за шесть лет патрулирование в районе разделения между Сирией и Израилем на Голанских высотах. В Минобороны РФ отмечали, что в целях исключения возможных провокаций напротив постов ООН вдоль линии «Браво» спланировано выставление восьми наблюдательных постов российской военной полиции, по мере стабилизации обстановки эти посты будут переданы военнослужащим сирийских правительственных войск.

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