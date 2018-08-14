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США готовят доклад о влиянии С-400 на использование Турцией американского вооружения
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США готовят доклад о влиянии С-400 на использование Турцией американского вооружения 

Национальная Служба Новостей 10 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Администрация Соединенных Штатов в течение трёх месяцев должна представить Конгрессу доклад, отражающий то, как закупка Турцией российских ЗРС С-400 может повлиять на применение Анкарой американских зенитных ракетных систем, вертолетов и истребителей. Как пишет ТАСС, этот пункт содержится в оборонном бюджете на 2019 финансовый год. Ранее он был подписан Дональдом Трампом.
В готовящемся документе должно быть обозначено то, как использование систем С-400 может затронуть операции турецких ВС и совместные с её союзниками операции с применением, в частности, ЗРС Patriot, вертолетов CH-147F Chinook и истребителей F-35 Lightning II.
Как напоминаю «Новые Известия», оборонный бюджет США на 2019 финансовый год предусматривает выделение Пентагону 716 миллиардов долларов. Средства пойдут как на поддержание ядерного арсенала страны, так и на военные конфликты в других странах, отмечает Газета.ру. Также деньги будут направлены на увеличение числа военнослужащих и их денежного довольствия. Документом также предполагается продолжение оказания военной помощи Украине, подчёркивает RT.
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