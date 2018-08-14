США готовят доклад о влиянии С-400 на использование Турцией американского вооружения

В готовящемся документе должно быть обозначено то, как использование систем С-400 может затронуть операции турецких ВС и совместные с её союзниками операции с применением, в частности, ЗРС Patriot, вертолетов CH-147F Chinook и истребителей F-35 Lightning II.