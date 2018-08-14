В Минобороны рассказали о характере учений с государствами-партнерами

Замминистра сообщил, что Россия на регулярной основе проводит многосторонние военные учения в рамках Союзного государства, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Содружества Независимых Государств (СНГ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Все совместные мероприятия — учения — не направлены против каких-либо государств третьих стран, они носят исключительно оборонительный характер и призваны обеспечить суверенитет, безопасность и территориальную целостность России и ее союзников. Это адекватная и пропорциональная реакция на те действия, которые сегодня, к сожалению, принимает НАТО , активизировав свою военную деятельность у российских границ", — сказал Фомин.

По его словам, только с 2012 года численность военного контингента Североатлантического альянса у западных рубежей РФ увеличилась в три раза — в Прибалтике и Польше развернуты батальонные тактические группы и бронетанковые бригады сухопутных войск США , в Румынии и Польше размещены штабы многонациональных дивизий НАТО. Численность сил Альянса возросла с 10 до 40 тысяч человек.

Замминистра отметил, что в Европе создана система «военный Шенген», которая обеспечивает стремительное прохождение военной техники и иностранных войсковых подразделений, частей сквозь всю Европу и переброску к границам России.

"Североатлантический блок в два раза повысил интенсивность военных учений у российских границ. Еще год не закончился, уже около 100 учений. Десятки тысяч солдат принимают в них участие. В Польше находится одна бронетанковая бригада США. Мы наблюдаем постоянную концентрацию военного личного состава, создаются командные пункты на территории, в том числе, Польши, Румынии, чтобы быстро развернуть соответствующую войсковую группировку, которую мы сейчас оцениваем как трехсоттысячную группировку", — добавил Фомин.

По словам Фомина, «Россия готова к диалогу, в том числе, с НАТО, но диалог должен быть взаимоуважительным и учитывать интересы всех сторон».