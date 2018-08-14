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В Минобороны заявили о соблюдении Россией требований ДРСМД
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В Минобороны заявили о соблюдении Россией требований ДРСМД 

РИА Новости 57 минут назад
СВЕТЛОГОРСК (Калининградская область), 14 авг — РИА Новости. Россия неукоснительно соблюдает все требования договора о ракетах средней и меньшей дальности, заявления о якобы имеющихся нарушениях не подкреплены фактами, сообщил замминистра обороны РФ, генерал-полковник Александр Фомин на встрече с участниками международного образовательного форума «БалтАртек», который проходит в Калининградской области.
"Минобороны России неукоснительно соблюдает все требования этого документа (договора о ракетах средней и меньшей дальности), заявления о якобы имеющихся нарушениях с нашей стороны не подкреплены никакими фактами, доказательствами и являются спланированной перманентной кампанией по дезинформации", — сказал Фомин.
Замминистра отметил, что у российской стороны есть претензии по выполнению этого договора американской стороной.
"Например, для проведения испытаний США регулярно используют ракеты-мишени с характеристиками, идентичными баллистическим ракетам средней и меньшей дальности наземного базирования, которые подпадают под действие и подлежат сокращению, это является нарушением договора. Кроме того, на базах противоракетной обороны США в Европе развернуты соответствующие системы МК-41 (установки вертикального пуска) двойного или многофункционального назначения, и это является грубейшим нарушением этого договора", — заявил Фомин.
"В 2018 году США приняли решение начать финансирование разработки мобильных комплексов для крылатых ракет наземного базирования с дальностью полетов от 500 до 5,5 тысячи километров, также подпадающих под действие договора", — добавил замминистра.
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