Корабли СФ прибыли в самый северный континентальный порт России

За время своего арктического похода североморцы уже преодолели более 1400 морских миль.

Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с большим противолодочным кораблем «Вице-адмирал Кулаков» прибыл в самый северный порт континентальной части России — Диксон. Корабли и суда встали на якорь на рейде порта.

За время стоянки на рейде порта Диксон военные моряки Северного флота проведут учение по оказанию экстренной медицинской помощи экипажам судов, находящимся на стоянке в арктическом порту. В ходе учения североморцы отработают варианты экстренной доставки условных больных и раненых на борт большого противолодочного корабля с помощью поисково-спасательного корабельного вертолёта Ка-27, а также быстроходных плавсредств.

Очередной арктический поход отряда кораблей и судов обеспечения Северного флота начался 8 августа. Отряду кораблей предстоит пройти по маршруту Северного морского пути до архипелага Новосибирских островов, провести ряд учений в ходе перехода, а также в местах базирования подразделений СФ на арктических островах.

Ранее корабли Североного флота предотвратили «нападение» на нефтяную платформу в Арктике.