Ещё
Корабли СФ прибыли в самый северный континентальный порт России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Корабли СФ прибыли в самый северный континентальный порт России 

ТК «Звезда» 45 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
За время своего арктического похода североморцы уже преодолели более 1400 морских миль.
Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с большим противолодочным кораблем «Вице-адмирал Кулаков» прибыл в самый северный порт континентальной части России — Диксон. Корабли и суда встали на якорь на рейде порта.
За время стоянки на рейде порта Диксон военные моряки Северного флота проведут учение по оказанию экстренной медицинской помощи экипажам судов, находящимся на стоянке в арктическом порту. В ходе учения североморцы отработают варианты экстренной доставки условных больных и раненых на борт большого противолодочного корабля с помощью поисково-спасательного корабельного вертолёта Ка-27, а также быстроходных плавсредств.
Очередной арктический поход отряда кораблей и судов обеспечения Северного флота начался 8 августа. Отряду кораблей предстоит пройти по маршруту Северного морского пути до архипелага Новосибирских островов, провести ряд учений в ходе перехода, а также в местах базирования подразделений СФ на арктических островах.
Ранее корабли Североного флота предотвратили «нападение» на нефтяную платформу в Арктике.
ТК «Звезда»: последние новости
Танкисты ЮВО уничтожили танки условного противника в ночное время под Волгоградом Замглавы Минобороны РФ рассказал о характере учений с государствами-партнерами «Борею» не страшна «Колумбия»: производство американской «субмарины XXI века» может затянуться на десятилетия
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Эдуард Успенский137
Успенский отказался от помощи перед смертью4
США устроили провокацию у Крымского моста
США и России спрогнозировали «случайную» ядерную войну1
«Санкции из ада»: что конгресс приготовил России969
Видео
00:50
Раскрыты подробности свадьбы Поклонской
Общество
03:41
В семье Семенович произошла трагедия
Шоу-бизнес
00:08
В Москве нашли «самый патриотичный подъезд»
Новости Москвы
00:56
Вестерн по-русски: неудачное ограбление поезда
Криминал Происшествия
01:31
Первый месяц проезд на электробусах будет бесплатным
Новости Москвы
01:22
Boeing запросил экстренную посадку над Москвой
Происшествия
00:58
Эрдоган нанес ответный удар Трампу
В мире Конфликты
01:56
Трампа обвинили в разрушении ДРСМД из-за ракет-мишеней
Армия США
06:59
Физики научились ломать спагетти ровно посередине
Технологии Наука и техника
00:53
В «Зарядье» появился отряд волонтеров
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение