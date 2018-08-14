Работы по самолету «Рысачок» возобновят в России

В ближайшее время могут быть начаты работы по сертификации самолета, после чего он будет предложен заказчику.

Работы по легкому самолету «Рысачок» могут быть возобновлены в ближайшее время на РКЦ «Прогресс» , сообщил в интервью «Самарскому обозрению» ВРИО гендиректора предприятия Дмитрий Баранов

При этом Баранов посетовал на то, что сертификация самолета это «достаточно длительная и дорогостоящая процедура, оцениваемая в сотни миллионов рублей, в которую „предприятию нежелательно вкладывать собственные средства“.

По его мнению, решением могут стать государственные субсидии.

Проект легкого самолета для региональной авиации был представлен на авиасалоне » МАКС-2013 », где получил достаточно много положительных отзывов. Однако в 2014 году российско-австрийский проект Diamond Aircraft победил в конкурсе на создание самолета, призванного заменить Ан-2 на местных авиалиниях и программа «Рысачок» была остановлена.