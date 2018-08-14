Работы по самолету «Рысачок» возобновят в России 

В ближайшее время могут быть начаты работы по сертификации самолета, после чего он будет предложен заказчику.
Работы по легкому самолету «Рысачок» могут быть возобновлены в ближайшее время на РКЦ «Прогресс», сообщил в интервью «Самарскому обозрению» ВРИО гендиректора предприятия Дмитрий Баранов.
При этом Баранов посетовал на то, что сертификация самолета это «достаточно длительная и дорогостоящая процедура, оцениваемая в сотни миллионов рублей, в которую „предприятию нежелательно вкладывать собственные средства“.
По его мнению, решением могут стать государственные субсидии.
Проект легкого самолета для региональной авиации был представлен на авиасалоне »МАКС-2013», где получил достаточно много положительных отзывов. Однако в 2014 году российско-австрийский проект Diamond Aircraft победил в конкурсе на создание самолета, призванного заменить Ан-2 на местных авиалиниях и программа «Рысачок» была остановлена.
Отметим, что в России в 2017 году было налажено производство самолетов Let L-410 «Turbolet» — 19-местный универсальный двухмоторный самолет для местных воздушных линий. Самолет строился на чешском заводе Let, при этом в 2013 году 49% акций предприятия были приобретены ОАО «Уральская горно-металлургическая компания».