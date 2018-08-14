Миротворцы ШОС прибывают в Челябинскую область 

Сегодня, 14 августа, на челябинский военный аэродром Шагол начали прибывать военнослужащие и боевая техника из стран Шанхайской организации сотрудничества для участия в совместных антитеррористических учениях «Мирная миссия — 2018» на Чебаркульском полигоне, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.
Масштабные военные учения пройдут с 24 по 29 августа на полигоне под Чебаркулем. В них примут участие более 2,7 тысячи военнослужащих вооруженных сил России, Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана, а также свыше 500 единиц тяжелого вооружения и военной техники. Сегодня в Челябинск прибыли военнослужащие Индии. Завтра, 15 августа, на Южный Урал прилетят представители вооруженных сил Китая — авиагруппа НОАК в составе четырех многоцелевых истребителей Джи-10, четырех вертолетов Цзянь Хун-7А. На железнодорожную станцию Мисяш из Китая прибудет воинский эшелон с летным и инженерно-техническим составом — всего более 200 человек. Бойцы и военная техника из Казахстана прибудут на Чебаркульский полигон до конца недели. Предыдущие совместные военные учения ШОС проходили в 2016 году на полигоне Эдельвейс в районе высокогорного озера Иссык-Куль в Кыргызстане. Чебаркульский полигон принимал совместные учения ШОС в 2007 году.
Международная организация была основана в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана в противовес военному блоку НАТО. С июня 2017 года в состав ШОС вошли также Индия и Пакистан.