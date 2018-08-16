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В США смоделировали бой с участием советского «убийцы авианосцев»
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В США смоделировали бой с участием советского «убийцы авианосцев» 

Деловая газета «Взгляд» 17 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Издание National Interest смоделировало бой американского линкора «Айова» с российским атомным крейсером «Киров» (ныне «Адмирал Ушаков») во время гипотетической третьей мировой войны в 1988 году.
В сценарии издания каждому из кораблей известно положение другого на расстоянии 300 миль. На этом расстоянии «Айова» проигрывает, так как крылатые ракеты «Томагавк», которыми оснащен линкор, предназначены для поражения наземных целей и в борьбе против «Кирова» бесполезны. «Киров» на этом этапе запускает все 20 своих ракет «Гранит» и отходит, так как использовал весь свой арсенал наступательных вооружений. Других серьезных систем поражения у него нет, кроме 130-милимметровых орудий, которые можно использовать на близком расстоянии, приводит текст статьи «ИноСМИ».
National Interest исходит из того, что две ракеты «Гранит» не удалось запустить или они сработали не так, как надо. 18 ракет крейсера должны отразить только две установки линкора Phalanx CIWS, которые могут их сбить, а также активные системы подавления радаров SLQ-32 и разбрасыватель дипольных противорадиолокационных отражателей Mark 36 SRBOC, которые могли их обмануть.
Издание предполагает, что около девяти ракет могли бы прорвать оборонительные рубежи «Айовы». Однако броня американского линкора великолепна и способна противостоять 406-миллиметровым (16-дюймовым) бронебойным боеприпасам. Вероятно, что с ракетами она бы справилась. Тем не менее, предполагает издание, две орудийные башни были бы выведены из строя. Еще одна сохранила свою работоспособность, а двигатель избежал повреждений. У «Айовы» три 406-миллиметровых орудия, которые могут уничтожить «Киров», но линкор всего на один узел быстрее российского крейсера. Шансов догнать его нет.
На расстоянии в 100 километров ситуация была бы другой. Здесь «Айова» могла бы использовать свои 16 ракет «Гарпун», однако они имели бы проблемы при преодолении трехуровневой системы противовоздушной обороны «Кирова».
Реальное расстояние, на котором «Айова» могла выиграть сражение — менее 30 километров. Здесь «Киров» однозначно был бы отправлен на дно. Но трудно представить, как корабли могли бы оказаться на таком близком расстоянии.
Таким образом, в 1988 году корабль «Айова» проигрывает и уходит готовиться к другим сражениям. Однако «Киров» не выполнил свою основную задачу: не смог потопить американские авианосцы, к которым он вероятнее всего направлялся бы — это его основное предназначение, откуда и появилось прозвище корабля, «убийца авианосцев». Он вынужден возвращаться в порт для пополнения запасов.
Отметим, что журнал The National Interest уже моделировал морской бой между российским тяжелым атомным ракетным крейсером «Киров» и американским линкором «Айова» в 2016 году и тогда тоже отдал предпочтение кораблю ВМФ России.
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