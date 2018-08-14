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Летчик-испытатель назвал основные задачи истребителя Су-57
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Летчик-испытатель назвал основные задачи истребителя Су-57 

Российская Газета 21 минуту назад
Фото: Российская Газета
Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на летчика-испытателя Романа Кондратьева. Спектр боевого применения Су-57 существенно расширяется благодаря возможности размещать вооружение во внутренних отсеках или на внешней подвеске.
"Этот самолет не всегда может быть «стелс». Малозаметность нужна для узких задач, например, для прорыва ПВО, когда нужно уничтожить цель на территории противника, или для других особых задач по защите воздушного пространства. Но при этом машина может использоваться в том числе и как ударный самолет", — пояснил летчик-испытатель.
Роман Кондратьев также отметил, что после использования вооружения и топливных баков, размещенных на внешней подвеске, Су-57 вновь обретает «невидимость».
Напомним, ранее летчик-испытатель Герой России Анатолий Квочур рассказал, что Су-57 со временем будет управлять целой стаей беспилотных летательных аппаратов.
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