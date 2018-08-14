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В Госдуме назвали «пустым звуком» слова Турчинова о превосходстве украинских ракет
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В Госдуме назвали «пустым звуком» слова Турчинова о превосходстве украинских ракет 

Говорит Москва 33 минуты назад
Фото: Говорит Москва
По словам Александра Турчинова, украинские ракеты «с высокой точностью поражают бронированную технику противника», могут пробивать метровую броню и преодолевать системы защиты и противодействия. Как сообщил радиостанции «Говорит Москва» первый заместитель председателя комитета Госдуме по обороне Александр Шерин, слова Турчинова не имеют реального подтверждения.
«Российское оружие своё качество и превосходство над другими аналогами подтверждает в реальных действиях. Говорить, что какие-то ракетные установки лучше наших — это просто-напросто пустой звук. Посмотрите, где сегодня находятся вооружённые силы Российской Федерации, как они действуют, каков эффект от запуска наших ракет. Они могут друг перед другом в заявлениях соревноваться, но дальше слов мы не видим никаких подтверждений. По факту, российское оружие — лучшее в мире».
Говоря о боевых качествах украинских ракет, Турчинов привел в пример комплексы «Скиф», «Стугна», «Корсар», «Сармат», «Барьер». Он также отметил, что многие из них были созданы в 2014 году.
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