Под Астраханью отразят удар свыше 100 ракет типа «Саман» и «Кабан»

В Астраханской области на полигоне Капустин Яр зенитные комплексы «Тор-М2» отразят массированный налет баллистических и крылатых ракет условного противника. Для создания мишенной обстановки будут применены более 100 имитационных воздушных целей.

"В частности, малоразмерные мишени типа «Саман» и «Пенсне» будут имитировать беспилотные и сверхзвуковые летательные аппараты, а ракеты-мишени типа «Кабан» — баллистические ракеты", — сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Подразделения «Тор-М2» уже совершили марш на расстояние более 500 километров и прибыли к месту выполнения боевых задач.

По замыслу учения зенитчикам предстоит выдвинуться в позиционные районы и провести практические пуски ракет по различным целям. Расчеты также отработают задачи по захвату целей сходу и ведение стрельбы на марше в движении, в условиях постановки сильных радиолокационных помех.

В маневрах, которые продлятся до конца августа, принимают участие более 500 зенитчиков и задействовано более 100 единиц вооружения.