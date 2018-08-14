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Под Астраханью отразят удар свыше 100 ракет типа «Саман» и «Кабан»
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Под Астраханью отразят удар свыше 100 ракет типа «Саман» и «Кабан» 

Российская Газета 13 минут назад
Фото: Российская Газета
В Астраханской области на полигоне Капустин Яр зенитные комплексы «Тор-М2» отразят массированный налет баллистических и крылатых ракет условного противника. Для создания мишенной обстановки будут применены более 100 имитационных воздушных целей.
"В частности, малоразмерные мишени типа «Саман» и «Пенсне» будут имитировать беспилотные и сверхзвуковые летательные аппараты, а ракеты-мишени типа «Кабан» — баллистические ракеты", — сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
Подразделения «Тор-М2» уже совершили марш на расстояние более 500 километров и прибыли к месту выполнения боевых задач.
По замыслу учения зенитчикам предстоит выдвинуться в позиционные районы и провести практические пуски ракет по различным целям. Расчеты также отработают задачи по захвату целей сходу и ведение стрельбы на марше в движении, в условиях постановки сильных радиолокационных помех.
В маневрах, которые продлятся до конца августа, принимают участие более 500 зенитчиков и задействовано более 100 единиц вооружения.
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