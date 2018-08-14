Ещё
Исполком СНГ заявил об усилении военной активности НАТО у границ содружества
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Исполком СНГ заявил об усилении военной активности НАТО у границ содружества 

ТАСС 1 час назад
МИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Расширение военного сотрудничества государств — участников СНГ должно стать одним из определяющих моментов в снижении влияния негативных факторов, вызванных усилием военной активности НАТО у границ содружества.
Об этом заявил во вторник директор департамента по сотрудничеству в области безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам Исполнительного комитета СНГ Альберт Дружинин.
"К сожалению обстановка в мире постоянно усложняется, наращивается потенциал и усиливается военная активность сил НАТО вблизи внешних границ содружества", — констатировал представитель Исполкома СНГ на заседании Координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны стран СНГ.
По словам Дружинина, в этой ситуации реализация имеющегося потенциала военного сотрудничества стран СНГ представляется «одним из ключевых предметов, способствующих снижению влияния негативных факторов, обеспечению надежной обороноспособности и безопасного развития наших стран». «Стремительное развитие технологий, создание новых средств нападения определили необходимость расширения перечня задач, решаемых Объединенной системой ПВО СНГ по противодействию новым вызовам и угрозам», — сказал глава департамента.
Дружинин положительно оценил использование полученного опыта в совместной деятельности. «Опыт боевых действий в Сирии показал, что войсковые операции в сочетании с действиями спецслужб могут дать необходимый эффект в борьбе с терроризмом. Этот опыт был опробован при проведении совместных учений, мы продолжаем развивать эту форму сотрудничества», — отметил глава департамента Исполкома СНГ.
Как сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ в Минске, на заседании планируется наметить совместные мероприятия объединенной системы ПВО стран содружества на 2019 год. Также будет рассмотрен вопрос о проведении тренировки с органами управления и дежурными по противовоздушной обороне силами объединенной системы ПВО стран СНГ. Предполагается, что участники встречи обсудят опыт применения комплексов с беспилотными летательными аппаратами в ходе операции группировки войск Вооруженных сил РФ в Сирии.
Программа пребывания членов Координационного комитета в Белоруссии 15 августа предусматривает их участие в проведении совместных компьютерных командно-штабных учений «Региональная безопасность — 2018», в ходе которых будут отработаны действия дежурных Единой региональной системы ПВО с реальным подъемом авиации России и Белоруссии.
ТАСС: последние новости
Минобороны Литвы: ВВС НАТО два раза за неделю сопровождали самолеты РФ над Балтикой Росавиация запретила "Комиавиатрансу" выполнять зарубежные рейсы Танк Т-34 возглавит колонну военной техники на параде к 75-летию победы в Курской битве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Под рухнувшим мостом в Италии нашли выживших25
США устроили провокацию у Крымского моста706
Иск Степаненко потряс наглостью74
Раскрыты подробности свадьбы Поклонской43
Трагедия в Италии: под руинами найдены выжившие23
Видео
00:50
Раскрыты подробности свадьбы Поклонской
Общество
03:41
В семье Семенович произошла трагедия
Шоу-бизнес
00:08
В Москве нашли «самый патриотичный подъезд»
Новости Москвы
00:56
Вестерн по-русски: неудачное ограбление поезда
Криминал Происшествия
01:31
Первый месяц проезд на электробусах будет бесплатным
Новости Москвы
01:22
Boeing запросил экстренную посадку над Москвой
Происшествия
00:58
Эрдоган нанес ответный удар Трампу
В мире Конфликты
01:56
Трампа обвинили в разрушении ДРСМД из-за ракет-мишеней
Армия
06:59
Физики научились ломать спагетти ровно посередине
Технологии Наука и техника
00:53
В «Зарядье» появился отряд волонтеров
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение