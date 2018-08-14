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Дым над водой: мотострелки ВВО взяли штурмом позиции «боевиков»
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Дым над водой: мотострелки ВВО взяли штурмом позиции «боевиков» 

ТК «Звезда» 43 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
На учениях в Амурской области подразделения Восточного военного округа отработали преодоление водных преград.
Мотострелковые подразделения Восточного военного округа отработали штурм позиций условного противника после преодоления водной преграды.
По условиям учений, первыми к «вражеским» позициям подобрались разведчики. Они обезвредили охрану и поставили дымовую завесу. После этого по объектам условного противника открыла огонь артиллерия.
Тем временем штурмовой отряд на бронетранспортерах БТР-80, боевых машинах пехоты БМП-2 и танках Т-72Б3 преодолел водную преграду и ликвидировал боевиков.
В учениях задействовали более 300 военнослужащих.
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