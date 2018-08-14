На АрМИ-2019 появится новый конкурс

В программу Армейских международных игр включат состязания по полевой выучке среди аварийно-спасательных формирований.

Конкурс среди аварийно-спасательных формирований прошел на военном полигоне в Сергиевом Посаде.

госкорпорации «Росатом». В состязаниях приняли участие 30 команд, но в финал удалось выйти лишь шести. Это представители Минобороны России , в том числе Северного и Тихоокеанского флотов, МЧС

Все конкурсанты не раз участвовали в реальных операциях по спасению людей и техники. На полигоне они проходили полосу препятствий, взбирались на скалодром и демонстрировали навыки владения спецтехникой.

В упорной борьбе первое место досталось команде 12 Главного управления Минобороны России, 2 место — у МЧС, а замкнули тройку специалисты Тихоокеанского флота.

«Это говорит о том, что все команды обладают серьезными физическими, психологическими и специальными навыками. Команда Минобороны оказалась сильнее психологически и физически, но нам надо много работать над вопросами использования специального инструмента», — рассказал «Звезде» начальник 12 Главного управления Минобороны России, генерал-майор Игорь Колесников

Состязания по полевой выучке среди аварийно-спасательных формирований будут включены в программу Армейских международных игр 2019 года.