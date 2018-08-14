США могут в 2023 году развернуть батарею боевых лазеров для уничтожения крылатых ракет

В документе указаны работы по созданию в интересах сухопутных войск промежуточной системы противоракетной обороны (ПРО) для уничтожения крылатых ракет. Предлагается развернуть четыре батареи противоракетных средств: две не позднее 30 сентября 2020 года, еще две — не позднее 30 сентября 2023 года. Решение по созданию системы должно быть принято не позже чем через 30 дней после утверждения бюджета.

В документе отмечается, что министр обороны может при выборе вооружения для этих батарей «рассмотреть ряд боевых систем прямого энергетического действия для развертывания в 2023 году».

По данным СМИ, ранее американские компании Raytheon и Lockheed Martin получили от Пентагона авансы в размере $10 млн на разработку лазерного оружия. Мощность лазеров должна составить 100 кВт, создание образцов оружия должно завершиться в 2022 году. Лазеры будут устанавливаться на автомобильное шасси.