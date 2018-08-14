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США могут в 2023 году развернуть батарею боевых лазеров для уничтожения крылатых ракет
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США могут в 2023 году развернуть батарею боевых лазеров для уничтожения крылатых ракет 

ТАСС 15 минут назад
ТАСС, 14 августа. Соединенные Штаты не позднее сентября 2023 года могут развернуть батарею боевых лазеров для уничтожения крылатых ракет. Такая возможность предусмотрена законом о бюджете Пентагона на следующий финансовый год (начинается с 1 октября), подписанным президентом США Дональдом Трампом в понедельник.
В документе указаны работы по созданию в интересах сухопутных войск промежуточной системы противоракетной обороны (ПРО) для уничтожения крылатых ракет. Предлагается развернуть четыре батареи противоракетных средств: две не позднее 30 сентября 2020 года, еще две — не позднее 30 сентября 2023 года. Решение по созданию системы должно быть принято не позже чем через 30 дней после утверждения бюджета.
В документе отмечается, что министр обороны может при выборе вооружения для этих батарей «рассмотреть ряд боевых систем прямого энергетического действия для развертывания в 2023 году».
По данным СМИ, ранее американские компании Raytheon и Lockheed Martin получили от Пентагона авансы в размере $10 млн на разработку лазерного оружия. Мощность лазеров должна составить 100 кВт, создание образцов оружия должно завершиться в 2022 году. Лазеры будут устанавливаться на автомобильное шасси.
На вооружение России уже поступили боевые лазерные комплексы, получившие название «Пересвет». Их тактико-технические характеристики засекречены, однако, по мнению экспертов, на ближней дистанции «Пересвет» должен быть способен сбивать беспилотники и крылатые ракеты.
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