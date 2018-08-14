Ещё
ВВС США заключили контракт на $480 млн для разработки гиперзвуковой ракеты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ВВС США заключили контракт на $480 млн для разработки гиперзвуковой ракеты 

ProComp.info 20 минут назад
Фото: ProComp.info
14 августа. PROCOMP.INFO — ВВС США заплатили $ 480 млн за второй сверхзвуковой прототип сверхзвуковой ракеты высшего класса, чтобы завоевать позиции «в эпоху конкуренции великих держав», после сообщений об успехах России в разработке непревзойденного высокоскоростного оружия.
Военно-воздушные силы США заключили $480 миллионный контракт с Lockheed Martin, поставив перед компанией задачу разработать второй прототип гиперзвуковой ракеты, называемый воздушным оружием быстрого реагирования (ARRW). Lockheed Martin будет проектировать, тестировать и поддерживать производство оружия, согласно заявлению ВВС США.
Проект ARRW под руководством Lockheed является одним из двух гиперзвуковых проектов, осуществляемых ВВС. Ранее в этом году та же компания выиграла еще $928-миллионную сделку с ВВС США по разработке Гиперзвукового обычного ударного оружия (HCSW).
ARRW, теперь официально обозначенный AGM-183A, представляет собой систему высокоскоростного оружия, которая использует ракету для поднятия снарядов на очень большие высоты. Затем боеголовка стремится вниз на более низкие высоты.
ProComp.info: последние новости
«Мир позади меня, война передо мной»: военная техника Пекина демонстрируется в видеоролике НАСА упорно работает, чтобы сократить зависимость от России, но надеется сохранить уникальное космическое сотрудничество В Индонезии в результате авиакатастрофы выжил только 12-летний ребенок
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Boeing запросил экстренную посадку над Москвой32
Иск Степаненко потряс наглостью45
Эрдоган нанес ответный удар Трампу
США устроили провокацию у Крымского моста678
Вайкуле выдвинула Крыму условие537
Видео
03:41
В семье Семенович произошла трагедия
Шоу-бизнес
01:22
Boeing запросил экстренную посадку над Москвой
Происшествия
00:58
Эрдоган нанес ответный удар Трампу
В мире Конфликты
01:56
Трампа обвинили в разрушении ДРСМД из-за ракет-мишеней
Армия
06:59
Физики научились ломать спагетти ровно посередине
Технологии Наука и техника
00:53
В «Зарядье» появился отряд волонтеров
Новости Москвы
01:15
Украина испытала «новый» танк
Армия В мире
00:10
NASA не нашло марсоход Opportunity после пыльной бури
Технологии Наука и техника
08:32
Иск Степаненко потряс наглостью
Шоу-бизнес
01:03
Доренко в прямом эфире оскорбил Дудя
Общество Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение