Макет кабины корабля «Буран» покажут школьникам на «Космической субботе»

Макет кабины космического корабля «Буран» покажут школьникам на «Космической субботе», которая пройдет 18 августа на базе Центрального дома авиации и космонавтики ДОСААФ России . Об этом сообщили в пресс-службе департамента образования столицы.

«В одном из залов Дома авиации, который посвящен космонавтике, участники программы увидят личные вещи космонавтов, образцы космического питания и макет кабины космического корабля «Буран». При осмотре экспозиции, посвященной российским истребителям и штурмовикам времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., ребята узнают об особенностях самолетостроения военного времени», — говорится в сообщении.