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Макет кабины корабля «Буран» покажут школьникам на «Космической субботе»
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Макет кабины корабля «Буран» покажут школьникам на «Космической субботе» 

Агентство «Москва» 42 минуты назад
Макет кабины космического корабля «Буран» покажут школьникам на «Космической субботе», которая пройдет 18 августа на базе Центрального дома авиации и космонавтики ДОСААФ России. Об этом сообщили в пресс-службе департамента образования столицы.
«В одном из залов Дома авиации, который посвящен космонавтике, участники программы увидят личные вещи космонавтов, образцы космического питания и макет кабины космического корабля «Буран». При осмотре экспозиции, посвященной российским истребителям и штурмовикам времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., ребята узнают об особенностях самолетостроения военного времени», — говорится в сообщении.
«Космическая суббота» пройдет в рамках проекта «Субботы московского школьника». Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте департамента образования Москвы, добавили в пресс-службе.
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