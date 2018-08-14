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Русские идут! 

ИноСМИ 27 минут назад
Фото: ИноСМИ
Заместитель пресс-секретаря ООН Фархан Хак прокомментировал появившиеся в прессе сообщения о российской военной полиции, которая рвется еще хоть что-нибудь хорошее сделать в Сирии, и которая уже обеспечила проход колонны представителей ООН к подножию Голанских высот через территорию Сирии — впервые с начала гражданской войны.
Несколько ранее, начальник главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал Сергей Рудской подтвердил, что российская военная полиция начала патрулирование линии прекращения огня 1974 года. Патрулирование ведется совместно с вернувшимися на границу миротворцами из состава Сил ООН по наблюдению за разоружением (UNDOF). Рудской также отметил, что во избежание возможных провокаций против постов ООН вдоль линии прекращения огня будут выставлены восемь наблюдательных постов российской военной полиции. По мере стабилизации обстановки россиян сменят сирийские войска.
Фархан Хак подтвердил, что в настоящий момент силы ООН начинают постепенное возвращение на свои позиции в зону разъединения. «Конечная цель для UNDOF — полное возвращение, если позволят условия, — заявил он. — Возвращение патруля на контрольно-пропускной пункт в Кунтейре — часть продолжающихся усилий UNDOF поэтапного возвращения в район разъединения».
Миссия, естественно, кооперировалась и с Вооруженными силами Сирии с Силами обороны Израиля. Сирийские войска и российская военная полиция также выполняли «одновременное» патрулирование района.
Однако, главное, что было озвучено Фарханом Хаком сводилось к следующему: любое присутствие российской военной полиции на территории Сирии в настоящем или в будущем никак не связано с деятельностью UNDOF, т.к. в соответствии с резолюцией Совбеза от 1974 года, в состав сил UNDOF могут входить военные из всех стран — членов ООН, за исключением пяти постоянных членов Совета Безопасности — США, России, Китая, Великобритании и Франции.
Из чего, как я понимаю следует, что российская военная полиция «присутствует» там на свой страх и риск.
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