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Со свалки на парад: комплексы С-300В1 и «Тор» покажут в Киеве
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Со свалки на парад: комплексы С-300В1 и «Тор» покажут в Киеве 

Российская Газета 26 минут назад
Фото: Российская Газета
В настоящее время эта кое-как реанимированная техника уже демонстрируется на репетициях, вызывая восторг всякого рода киевских «экспертов». Настоящие же специалисты отмечают, что украинские ремонтники смогли «поставить на гусеницы» лишь боевые машины, входящие в упомянутые выше комплексы.
Для предприятий, находящихся на территории Украины, эта задача пока еще выполнима. Например «трехсотый» комплекс создан на шасси, которое объединяет в себе элементы основных боевых танков Т-72 и Т-80. Данные боевые машины восстанавливаются и направляются в Донбасс. Поэтому перебрать пусковые установки, покрасить их — дело не сложное.
Все гораздо серьезнее, когда речь идет о сложной внутренней электронной начинке. Дело в том, что многие элементы этих старых, выпущенных еще в 1983 году систем давно уже не производятся. Еще сложнее с ракетами, у которых давно истекли сроки эксплуатации. Восстановление их — дело не только затратное, но и чрезвычайно опасное. Даже если изделия побывали на заводе, где с ними провели какие-то манипуляции, это не значит, что их потом будет возможно успешно эксплуатировать.
Поэтому показ комплексов С-300В1, «Тор», а также ходового макета САУ «Богдана», реанимированного танка «Ятаган» и других фантомов украинской оборонки, по верному определению военных экспертов, имеет в большей степени пропагандистское, а не военное значение.
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