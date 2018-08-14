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Подрывная работа: инженеры ВВО снесли старые постройки на Чукотке
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Подрывная работа: инженеры ВВО снесли старые постройки на Чукотке 

ТК «Звезда» 35 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Ветхие сооружения находились на территории бывшего военного городка Восточный и уже не использовались.
Демонтаж старых зданий методом взрыва отработали военные инженеры Восточного военного округа на Чукотке.
Все взорванные ветхие сооружения находились на территории бывшего военного городка «Восточный» и уже не использовались. Под снос пошли 50 строений.
Перед подрывом военным инженерам пришлось определить материалы, из которых состяли конструкции, сделать замеры и рассчитать необходимое количество взрывчатки. После демонтажа инженеры убрали завалы с помощью экскаваторов и инженерных танков.
Ранее такая же «генеральная уборка» была проведена в гарнизоне Западный.
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