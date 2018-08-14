Подрывная работа: инженеры ВВО снесли старые постройки на Чукотке

Ветхие сооружения находились на территории бывшего военного городка Восточный и уже не использовались.

Демонтаж старых зданий методом взрыва отработали военные инженеры Восточного военного округа на Чукотке.

Все взорванные ветхие сооружения находились на территории бывшего военного городка «Восточный» и уже не использовались. Под снос пошли 50 строений.

Перед подрывом военным инженерам пришлось определить материалы, из которых состяли конструкции, сделать замеры и рассчитать необходимое количество взрывчатки. После демонтажа инженеры убрали завалы с помощью экскаваторов и инженерных танков.

Ранее такая же «генеральная уборка» была проведена в гарнизоне Западный.